Арпентин: что ждет молдавских виноделов на российском рынке

Утро на Sputnik’e Арпентин: что ждет молдавских виноделов на российском рынке

В России вступил в силу новый закон - "О виноградарстве и виноделии в РФ". По этой причине, те производители, которые не сумели подстроиться под новые нормы, уже столкнулись с проблемами при экспорте своей продукции на российский рынок. Проблема - в норме этого закона, которая требует на этикетке указывать место происхождения и год урожая винограда. В первую очередь, пострадали те наши производители, которые занимались экспортом вина наливом. Не будет ли в дальнейшем проблем у производителей наших алкогольных напитков на российском рынке? На этот вопрос ответил директор Национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин.

"Нам надо постараться продвигать нашу продукцию не наливом, а в бутылках. Это честно перед российским потребителем, потому что с наливом проблема в том, что никто не знает, какая судьба у этого вина или дивина, с чем его купажировали", - заявил Арпентин.

Как отметил эксперт, что касается вина наливом, то в мире сейчас получила широкое распространение система продажи вина, которое разливается близко к месту потребления. Но там, где подобная система действует, очень строгие стандарты и очень четко прослеживается происхождение такого вина. Так, вина из Южной Африки "путешествуют" по всему миру, но система контроля не допускает фальсификации. Они разливаются в бутылки уже в той стране, где их планируют продавать. Для Молдовы нельзя исключить возможность таких продаж вина в Россию в будущем, когда будут созданы системы, способные контролировать происхождение нашего вина. Пока же, считает эксперт, нам стоит сделать ставку на продажу вина и другой алкогольной продукции в бутылках.

"Этот закон позволит нам больше продвигать качество. Российский рынок очень большой, и он будет пополняться качественными винами, нашими бутылочными винами, отчего будут выигрывать потребители", - заключил Арпентин.

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