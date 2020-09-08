Арпентин: что ждет молдавских виноделов на российском рынке

В России вступил в силу новый закон - "О виноградарстве и виноделии в РФ". По этой причине, те производители, которые не сумели подстроиться под новые нормы, уже столкнулись с проблемами при экспорте своей продукции на российский рынок. Проблема - в норме этого закона, которая требует на этикетке указывать место происхождения и год урожая винограда. В первую очередь, пострадали те наши производители, которые занимались экспортом вина наливом. Не будет ли в дальнейшем проблем у производителей наших алкогольных напитков на российском рынке? На этот вопрос ответил директор Национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин.
"Нам надо постараться продвигать нашу продукцию не наливом, а в бутылках. Это честно перед российским потребителем, потому что с наливом проблема в том, что никто не знает, какая судьба у этого вина или дивина, с чем его купажировали", - заявил Арпентин.
"Этот закон позволит нам больше продвигать качество. Российский рынок очень большой, и он будет пополняться качественными винами, нашими бутылочными винами, отчего будут выигрывать потребители", - заключил Арпентин.
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