Мокану: есть ли смысл снова вводить карантин

Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, как наше общество отреагирует на еще один карантин, если вдруг власти примут решение снова его ввести.
За время развития эпидемической ситуации на территории Молдовы социологами был проведен ряд исследований, в том числе, "Социальная сплоченность во время пандемии COVID — 19", которые изучали, как люди и общество в целом ведут себя в этот не самый простой период. Как отметил председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану, карантинные меры не самым благополучным образом отражаются на наших гражданах, и новый карантин только создаст дополнительные проблемы к уже реально существующим.
"Я не смотрю оптимистически на ввод карантина, потому что, может, медикам и сложно, но я уверен, что если бы первый карантин не вводился, число заболевших и умерших не было бы больше. Есть страны, где не вводили такие строгие меры, и у них показатели не хуже, чем в Молдове", - заявил Мокану.
По мнению социолога, запретительные меры у нас ничего не дают, а распространение инфекции напрямую зависит от среднего культурно-образовательного уровня населения, от того, насколько в обществе соблюдаются меры гигиены и санитарии. Необходимо постоянно напоминать в СМИ, доносить до населения, что надо соблюдать социальную дистанцию, чаще дезинфицировать руки, проявлять сознательность к рекомендациям медиков по противодействию вирусу. А карательные меры, считает социолог, в нашем обществе ни к чему не приведут.