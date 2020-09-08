Мокану: есть ли смысл снова вводить карантин

Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, как наше общество отреагирует на еще один карантин, если вдруг власти примут решение снова его ввести.

Утро на Sputnik’e Мокану: есть ли смысл снова вводить карантин

За время развития эпидемической ситуации на территории Молдовы социологами был проведен ряд исследований, в том числе, "Социальная сплоченность во время пандемии COVID — 19", которые изучали, как люди и общество в целом ведут себя в этот не самый простой период. Как отметил председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану, карантинные меры не самым благополучным образом отражаются на наших гражданах, и новый карантин только создаст дополнительные проблемы к уже реально существующим.

"Я не смотрю оптимистически на ввод карантина, потому что, может, медикам и сложно, но я уверен, что если бы первый карантин не вводился, число заболевших и умерших не было бы больше. Есть страны, где не вводили такие строгие меры, и у них показатели не хуже, чем в Молдове", - заявил Мокану.

По мнению социолога, запретительные меры у нас ничего не дают, а распространение инфекции напрямую зависит от среднего культурно-образовательного уровня населения, от того, насколько в обществе соблюдаются меры гигиены и санитарии. Необходимо постоянно напоминать в СМИ, доносить до населения, что надо соблюдать социальную дистанцию, чаще дезинфицировать руки, проявлять сознательность к рекомендациям медиков по противодействию вирусу. А карательные меры, считает социолог, в нашем обществе ни к чему не приведут.

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