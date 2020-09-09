09:30 09 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.61
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Ian Lisnevschi
© Sputnik / Rodion Proca

Лисневский: почему молдавские политики не смешные

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
52 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/08/31587642.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200909/31597154/lisnevschi-pochemu-moldavskie-politiki-ne-smeshnye.html

Есть ли в молдавской политике забавные персоны, и всегда ли политик обязан быть серьезным, в эфире студии Sputnik Молдова рассуждает политолог Ян Лисневский.

Утро на Sputnik’e
Лисневский: почему молдавские политики не смешные

Политика — вещь очень серьезная, тем не менее, даже в ней находится место юмору. Многие помнят эпатажные выходки Владимира Жириновского или ставшие крылатыми фразы Виктора Черномырдина, цитаты Виталия Кличко, прочих политиков, которые зачастую примеряли на себя роль юмористов.

Юмор и политика — вещи не взаимоисключающие, и даже самые известные политические деятели, случалось, говорили или делали что-либо смешное — к примеру, чувство юмора никогда не покидало Сильвио Берлускони, известного своими шутками.

Молдавские политики, впрочем, остаются где-то в стороне. Чего им не хватает — чувства юмора, умения посмеяться над собой или они боятся выглядеть несерьезными?

"Понимаете, все эти политики, о которых идет речь, производили позитивные эмоции, несмотря на то, что высказывались порой достаточно грубо. Тот же Берлускони умел своим поведением вызвать у электората всплеск позитивных эмоций. Но у нас, к сожалению, такого не существует", - считает политолог Ян Лисневский.

Дональд Туск
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Друг Туск усугубляет — вмешательство в выборы в Молдове продолжается
По мнению политолога, наши политики стараются быть излишне серьезными, и в результате, даже если они пытаются пошутить, у них это получается довольно плохо. Впрочем, бывает и так, что излишняя серьезность какого-либо политического деятеля сама по себе становится поводом для шуток со стороны электората, но это, скорее, уже черный юмор. Такая у нас политическая жизнь — сплошной смех сквозь слезы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Черный юмор: почему мы смеемся над "аморальными" шутками
Дрон: я думаю, что человека всегда спасает не надежда, а чувство юмора
Ударим юмором по коронавирусу — как люди не падают духом в карантине


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Мужчина в креативной маске во время протеста в Боготе, Колумбия.
Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения
Забытый парад в Берлине 1945 года.
Тоже юбилей: параду войск союзников в Берлине исполнилось 75 лет
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться