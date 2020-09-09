Лисневский: почему молдавские политики не смешные

Есть ли в молдавской политике забавные персоны, и всегда ли политик обязан быть серьезным, в эфире студии Sputnik Молдова рассуждает политолог Ян Лисневский.

Утро на Sputnik’e Лисневский: почему молдавские политики не смешные

Политика — вещь очень серьезная, тем не менее, даже в ней находится место юмору. Многие помнят эпатажные выходки Владимира Жириновского или ставшие крылатыми фразы Виктора Черномырдина, цитаты Виталия Кличко, прочих политиков, которые зачастую примеряли на себя роль юмористов.

Юмор и политика — вещи не взаимоисключающие, и даже самые известные политические деятели, случалось, говорили или делали что-либо смешное — к примеру, чувство юмора никогда не покидало Сильвио Берлускони, известного своими шутками.

Молдавские политики, впрочем, остаются где-то в стороне. Чего им не хватает — чувства юмора, умения посмеяться над собой или они боятся выглядеть несерьезными?

"Понимаете, все эти политики, о которых идет речь, производили позитивные эмоции, несмотря на то, что высказывались порой достаточно грубо. Тот же Берлускони умел своим поведением вызвать у электората всплеск позитивных эмоций. Но у нас, к сожалению, такого не существует", - считает политолог Ян Лисневский.

По мнению политолога, наши политики стараются быть излишне серьезными, и в результате, даже если они пытаются пошутить, у них это получается довольно плохо. Впрочем, бывает и так, что излишняя серьезность какого-либо политического деятеля сама по себе становится поводом для шуток со стороны электората, но это, скорее, уже черный юмор. Такая у нас политическая жизнь — сплошной смех сквозь слезы.

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