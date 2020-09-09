Ларюшина: нас ждет тяжелый год

В непростой период, который ожидает Молдову, на первый план выходит задача помочь наиболее уязвимым категориям граждан, заявила в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Утро на Sputnik’e Ларюшина: нас ждет тяжелый год

Одинокие пенсионеры, многодетные, люди, проживающие в депрессивных сельских регионах - это те категории социально уязвимых граждан, которые в первую очередь ощутили и еще ощутят на себе все последствия кризиса, затронувшего нашу экономику. И Молдове сейчас крайне важно попробовать избежать и не допустить всех последствий, которые способен вызвать этот кризис, считает экономист Татьяна Ларюшина.

"Может быть, "в среднем по палате" кризис выглядит не столь впечатляющим. Но все его разрушительное действие сказывается в первую очередь на вызывающих особую тревогу категориях людей. Последствия этого кризиса носят ужасно драматичный характер", - подчеркнула Ларюшина.

По словам эксперта, разрыв между богатыми и бедными гражданами Молдовы будет только увеличиваться, а неравенство будет углубляться, приобретая хронический характер. И "лечить" все последствия этого неравенства со временем будет все сложнее. Нашему обществу придется через некоторое время преодолевать не только имущественный разрыв. Через определенный период накопится целый комплекс проблем - социальных, образовательных, криминальных, преодоление которых потребует огромных сил и ресурсов.

Перспектива у нас тревожная, полагает экономист. Антикризисные меры требуют больших усилий, но главное - наличия четкой позитивной перспективы для вывода экономики из нынешней непростой ситуации.

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