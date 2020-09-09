Чуря: у Майи Санду есть определенные проблемы

Позиции Майи Санду, несмотря на ее неоспоримое лидерство на правом фланге, на сегодня очень зыбкие, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Утро на Sputnik’e Чуря: у Майи Санду есть определенные проблемы

Главная проблема Майи Санду, которая обязательно даст знать о себе на ближайших выборах, это то, что она является кандидатом, не пользующимся безусловным доверием и уважением в обществе. Сторонники правых, голосующие за Санду, делают это скорее за неимением лучшего кандидата, потому что остальные фигуры на правом фланге не дотягивают и до уровня Санду. И сейчас задача остальных правых кандидатов состоит в том, чтобы доказать, что их амбиции и претензии на то, чтобы "подвинуть" Санду с лидерских позиций более весомы и более заслуживают внимания избирателей, считает политолог Корнелиу Чуря.

"Проблема Майи Санду в том, что она нехарактерный политик для Молдовы. Она скорее человек, пришедший извне. В этом есть и определенные преимущества, но в этом же кроется и ее слабость, поэтому ее можно сместить с роли лидера на правом фланге", - подчеркнул Чуря.

На самом деле, многое уже будет видно после окончания первого тура выборов. Больше шансов на выход во второй тур от правых у Санду, но, тем не менее, возможны и сюрпризы, если Санду совершит определенные ошибки во время своей избирательной кампании.

Остальные правые наверняка смогут обеспечить поддержку для того кандидата, который окажется во втором туре, но для этого всем правым силам надо умно повести себя во время первого тура, оставив друг другу возможность для диалога. Если правые кандидаты начнут вести себя очень жестко по отношению друг к другу в первом туре, тогда поддержки во втором может и не быть, отметил Чуря.

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