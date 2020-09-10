Кунев: когда исчезнет GSM

Из-за появления новых, более совершенных стандартов связи, в ближайшее время GSM-связь станет неактуальной. Так это или нет, в эфире студии Sputnik Молдова рассуждает член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев.

Утро на Sputnik’e Кунев: когда исчезнет GSM

В ближайшие пять лет стандарт GSM не выйдет из употребления, несмотря на то, что является по сегодняшним меркам устаревшим. Довольно большое число людей не пользуется смартфонами, а телефон им нужен только для звонков. Пока такие люди есть и их достаточно много, стандарт GSM не исчезнет, считает член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев.

"Есть огромное количество людей, которые привыкли говорить по телефону и они не понимают, что такое другие мессенджеры. Этим людям будет сложно перестроиться. Также, как до сих пор есть люди, которые звонят по стационарной связи, и для них это самый удобный способ общения", - заявил Кунев.

Кроме того, подчеркнул эксперт, пока в Молдове не внедрен стандарт 5G, об исчезновении GSM можно не беспокоиться. Посредством 5G можно осуществлять передачу огромного объема данных, и когда такая связь появится у нас, передача голоса перестанет быть основным источником дохода наших мобильных операторов. Как предположил Кунев, GSM-связь будет использоваться в Молдове еще в течение пяти-десяти лет.

"Когда наконец станут значимыми спутниковые проекты, такие, как проект Skylink, который предусматривает запуск 10000 спутников, тогда вам для любой связи нужен будет только интернет и больше ничего. Но даже по самым оптимистичным планам, более-менее нормальное покрытие - это не раньше, чем 2025 год", - отметил Кунев.

Помимо этого, использование GSM-связи для государства — это вопрос суверенитета. Государство можно отключить от других стран, но связь внутри страны будет работать. Если же страна использует 5G, то государство в определенной мере теряет свой суверенитет — не оно определяет, говорить по телефону или нет, решение будет зависеть от кого-то снаружи. Если государство хочет быть суверенным, ему нужна собственная связь, чтобы самостоятельно обеспечить возможность своим гражданам общаться, заключил Кунев.

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