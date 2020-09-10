Эксперт: сколько туристических агентств реально нужно Кишиневу

Утро на Sputnik’e Эксперт: сколько туристических агентств реально нужно Кишиневу

Многие туристические агентства, успешно функционировавшие в Кишиневе до начала пандемии, с закрытием большинства стран для приема туристов из Молдовы предпочли свернуть свою деятельность. Кто-то - временно, а кто-то и навсегда ушел с рынка. Есть ли у них шансы на дальнейшее выживание, или туристическую отрасль в Молдове могут ждать еще более сложные времена? Профессиональный путешественник Алексей Иванцов считает, что в принципе, происходит то, что должно было произойти - выживут наиболее сильные, наиболее профессиональные, умеющие быстро перестраиваться и адаптироваться под самые сложные ситуации.

"Сейчас агенства немного ожили, предлагая туры в Египет и Турцию. Но, на мой взгляд, количество турагентств в Кишиневе сверх преувеличено. В таких количествах, как было, они реально не нужны. Если проводить аналогии с другими городами, в городе такого масштаба, как Кишинев, 10-20 туристических агентств полностью покрывают нужды в этом виде услуг", - подчеркнул эксперт.

По его словам, когда в городе действует такое количество туристических агентств, как в Кишиневе, это просто приводит к тому, что они бесконечно дублируют одни и те же предложения, уменьшая таким образом и свой доход, и доход конкурента, не зарабатывая толком ничего. Когда на таком рынке остается два десятка агентств, они наконец начинают получать существенный доход, а не несколько тысяч евро, и могут себе позволить цивилизованно работать, а не пытаться выжить.

Отметил эксперт и тот факт, что некоторые туроператоры в нынешней ситуации быстро перестроились на внутренний туризм, предлагая жителям Молдовы лучше изучить свою собственную страну, и смогли "удержаться на плаву" за счет этого, отчего выиграли и сами турагенты, и наши граждане.

"Маршруты по Молдове достаточно интересные, другое дело, что территория у нас все-таки маленькая. Те, кто привык путешествовать в масштабе планеты, поездку за сто-двести километров даже не воспринимают, как путешествие. Тем не менее, внутренний туризм очень развился, причем, рассчитанный именно на "наших", не на приезжих. Для наших граждан Молдова стала понятней, интересней, привлекательней в чем-то. Так что и в нынешней ситуации есть какие-то плюсы", - отметил Иванцов.

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