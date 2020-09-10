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Виктор Жук.
© Sputnik / Osmatesco

Жук: готов ли Нэстасе быть вечно на вторых ролях

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (100)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200910/31619212/juc-gotov-li-nastase-byt-vechno-na-vtorykh-rolyakh.html

Андрею Нэстасе, похоже, надоело быть "вечно вторым" на правом фланге, и пребывать "в тени Майи Санду" он уже устал. Но дорос ли он до роли самостоятельного политического лидера? На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил политолог Виктор Жук.

Утро на Sputnik’e
Жук: готов ли Нэстасе быть вечно на вторых ролях

Андрей Нэстасе не согласен оставаться политиком второго плана, и потому ищет возможности, чтобы позиционировать себя как лидера с большим влиянием на электорат.

Президентура Молдовы.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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В последнее время он предпринимал определенные усилия, чтобы приобрести больший политический вес, так что в плане политического опыта Нэстасе, конечно, вырос, считает политолог Виктор Жук.

При этом, главными его конкурентами сейчас являются даже не левые, а свои же правые, которые борются за "место под солнцем" на том же электоральном поле. Нэстасе как-то выступал с идеей о консолидации правых сил и выдвижении единого кандидата на президентские выборы, однако его идея не нашла понимания среди остальных представителей правых, поскольку каждый из них готов был принять в качестве такого лидера только себя самого.

"Я думаю, что он свою партию захочет продвигать дальше, и самого себя. На вторых ролях он уже не согласится быть. Однажды он уже предлагал, чтобы правоцентристские партии выдвинули непартийного кандидата, но идея не была поддержана другими правыми", - заявил Жук.

Подобную же идею о едином кандидате затем выдвигал Влад Филат, когда заявил о своем намерении вернуться в политику. Но его предложение прозвучало довольно поздно, когда он высказался в том же ключе, что и Нэстасе, предложив объединить усилия на правом фланге и выставить на выборы единого кандидата.

Теперь Нэстасе предстоит бороться с теми политическими лидерами, которые тоже претендуют на симпатии со стороны правоцентристского электората.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (100)

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