Жук: готов ли Нэстасе быть вечно на вторых ролях

Андрей Нэстасе не согласен оставаться политиком второго плана, и потому ищет возможности, чтобы позиционировать себя как лидера с большим влиянием на электорат.
В последнее время он предпринимал определенные усилия, чтобы приобрести больший политический вес, так что в плане политического опыта Нэстасе, конечно, вырос, считает политолог Виктор Жук.
При этом, главными его конкурентами сейчас являются даже не левые, а свои же правые, которые борются за "место под солнцем" на том же электоральном поле. Нэстасе как-то выступал с идеей о консолидации правых сил и выдвижении единого кандидата на президентские выборы, однако его идея не нашла понимания среди остальных представителей правых, поскольку каждый из них готов был принять в качестве такого лидера только себя самого.
"Я думаю, что он свою партию захочет продвигать дальше, и самого себя. На вторых ролях он уже не согласится быть. Однажды он уже предлагал, чтобы правоцентристские партии выдвинули непартийного кандидата, но идея не была поддержана другими правыми", - заявил Жук.
Подобную же идею о едином кандидате затем выдвигал Влад Филат, когда заявил о своем намерении вернуться в политику. Но его предложение прозвучало довольно поздно, когда он высказался в том же ключе, что и Нэстасе, предложив объединить усилия на правом фланге и выставить на выборы единого кандидата.
Теперь Нэстасе предстоит бороться с теми политическими лидерами, которые тоже претендуют на симпатии со стороны правоцентристского электората.
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