Чуря: Додон рассчитывает не только на левый электорат

Нынешний глава государства вступает в электоральную гонку за второй мандат как независимый кандидат. Почему он предпочел именно такой вариант, а не статус партийного выдвиженца, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Корнелиу Чуря.

Утро на Sputnik’e Чуря: Додон рассчитывает не только на левый электорат

Игорь Додон в первую очередь соблюдает все формальности, которых от него требует закон, поскольку он является действующим президентом страны, непартийным, и потому он сохраняет данную ситуацию, выдвигаясь не от партии, а самостоятельно. Таким образом Додон подчеркивает свою близость ко всем группам граждан - и к тем, кто симпатизирует левым, и к тем, кто придерживается центристских и даже правоцентристских убеждений, считает политолог Корнелиу Чуря. По его словам, принадлежность к Партии социалистов может Додону только помешать, а выдвигаясь как независимый кандидат, он действует в том числе и исходя из электоральных соображений.

"Поддержка партии ничем не плоха, партия ему, наоборот, помогает, и этот факт, конечно же, поспособствует мобилизации левого электората. В то же время, рейтинг президента выше рейтинга Партии социалистов, и это дает ему шансы надеяться на то, что он может привлечь и другой электорат, который обычно не голосует за ПСРМ", - отметил Чуря.

Исходя из этих соображений, подчеркнул Чуря, Додон соблюдает определенную дистанцию по отношению к Партии социалистов.

В данном случае, решив выдвинуть себя как независимого кандидата, он дает понять избирателям, что может действовать не только в интересах той части электората, которая придерживается левых убеждений, но может блюсти и интересы других граждан.

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