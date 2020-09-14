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Владимир Брутер
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Брутер: победит ли пандемия геополитический вопрос

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200914/31655879/bruter-pobedit-li-pandemiya-geopoliticheskiy-vopros.html

Сможет ли вытеснить на ближайших президентских и последующих парламентских выборах тема пандемии геополитику — об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассуждает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.

Утро на Sputnik’e
Брутер: победит ли пандемия геополитический вопрос

Как показывают выборы в Европе, в соседних с Молдовой странах, фактор пандемии не особо меняет расклад сил на политической сцене. Более того, складывается впечатление, что пандемия в какой-то мере "заморозила" политическую ситуацию. Вероятно, сказывается то, что пандемия длится уже около полугода, и у людей на первом плане совсем другие заботы, им не до политики. Политика ушла на задний план, и когда заходит речь о голосовании, люди голосуют по инерции так же, как проголосовали бы полгода назад, считает политолог Владимир Брутер.

"Если посмотреть на рейтинги политиков в основных странах, то во многих из них, несмотря на то, что показатели заболеваемости очень плохие, цифры политических предпочтений не изменились. Это можно сказать о Франции, Италии. Также и в соседней Румынии, где выборы в местные органы власти уже через две недели, нет впечатления, что эпидемия как-то повлияла на основные политические векторы", - заявил Брутер. 

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы в Молдове: нужна ли в избирательных бюллетенях графа "Против всех"
Исходя из этого, можно сделать вывод, что и в Молдове пандемия не будет важной темой, способной повлиять на исход президентских или парламентских выборов. Пандемия остается просто фоном, а основной темой - то же, что и раньше: отсутствие у страны внятной экономической перспективы и иллюзия того, что выбор геополитического вектора поможет решить проблемы государства.   

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