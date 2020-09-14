Брутер: победит ли пандемия геополитический вопрос

Как показывают выборы в Европе, в соседних с Молдовой странах, фактор пандемии не особо меняет расклад сил на политической сцене. Более того, складывается впечатление, что пандемия в какой-то мере "заморозила" политическую ситуацию. Вероятно, сказывается то, что пандемия длится уже около полугода, и у людей на первом плане совсем другие заботы, им не до политики. Политика ушла на задний план, и когда заходит речь о голосовании, люди голосуют по инерции так же, как проголосовали бы полгода назад, считает политолог Владимир Брутер.
"Если посмотреть на рейтинги политиков в основных странах, то во многих из них, несмотря на то, что показатели заболеваемости очень плохие, цифры политических предпочтений не изменились. Это можно сказать о Франции, Италии. Также и в соседней Румынии, где выборы в местные органы власти уже через две недели, нет впечатления, что эпидемия как-то повлияла на основные политические векторы", - заявил Брутер.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>