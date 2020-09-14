Чуря: кто в Молдове готов проголосовать за "политика без идеологии"

Людей, разделяющих "ценности 90-х", в Молдове не так много, поэтому политики, ведущие себя так, как будто 1990-е еще не закончились, вряд ли могут рассчитывать на широкий успех у электората, считает политолог Корнелиу Чуря.

Утро на Sputnik’e Чуря: кто в Молдове готов проголосовать за "политика без идеологии"

Несмотря на то, что Ренато Усатый сегодня является вторым по силе кандидатом на левом фланге (после действующего президента Игоря Додона), шансов подняться выше своего рейтинга в 8-10 процентов у него нет. Причина во многом состоит в том, что поведение этого политика, характерное для 1990-х годов, уже не находит особого понимания среди электората. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Корнелиу Чуря.

"Я думаю, что возможность роста рейтингов Усатого ограничена ввиду экстравагантного стиля поведения, нехарактерного для президента. Все-таки Усатый, к сожалению, не отказался от того стиля поведения, который был характерен в 90-х годах в нашем регионе. Ввиду этого он не сформирован как кандидат для президентского поста. Поэтому сильным конкурентом для Игоря Додона он не будет", - отметил Чуря.

Для победы на выборах, подчеркнул Чуря, необходимо набрать более 50 процентов голосов, но в Молдове совершенно точно не найдется такого количества граждан, которое бы симпатизировало ценностям 90-х.

Кроме того, Усатый - политик без четкой идеологии, который от "левых" идей мигрирует к проевропейской идеологии, говорит то, что выгодно в данный момент, и это не позволяет ему занять лидирующие позиции ни на одном, ни на другом фланге. Вряд ли такая стратегия позволит ему когда-либо стать одним из главных игроков на политической сцене, заключил Чуря.

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