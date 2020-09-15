Насколько государственные институты страны стали свободнее после того, как контроль олигархов за системой был упразднен - ответ дал молдавский политолог.

Утро на Sputnik’e Жук: оправилась ли молдавская демократия от олигархического удара

Молдова почти десять лет проходила через этап прессинга на основные государственные учреждения, когда контроль над ними находился в руках ряда олигархов, а система управления республикой из-за этого сильно пострадала. Об этом заявил доктор политологии Виктор Жук, выступая в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Сейчас, спустя больше года, Молдова постепенно возвращается в нормальное состояние. Но самое главное в этом процессе - восстановление электоральной демократии в прямом смысле этого слова. Также важно, чтобы начался процесс реформирования системы юстиции, которая работала бы в результате исключительно с точки зрения соблюдения всех законов страны и на йоту не отходила бы от них", - заявил Жук.

По мнению политолога, в момент становления независимого молдавского государства в начале 90-х годов термин "демократия" в республике интерпретировали превратно, как некую вседозволенность, и лишь позже пришло осознание того, что данный процесс должен быть основан на дисциплине и порядке.

"Демократия давно не является властью большинства, главная роль в Молдове в ней принадлежит политической элите. Научно это называется полиархией. Но и сегодня власти необходимо предпринимать такие действия, чтобы граждане доверяли органам государства, в котором они живут. Нам сегодня не хватает патриотизма и профессионализма со стороны правящих элит", - считает Жук.

Молдове необходимы специалисты-государственники, которые хорошо знали бы устройство страны, в которой живут, и воплощали те законы, которые принимает парламент, подытожил эксперт.

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