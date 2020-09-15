Гибу: расскажу о секрете популярности "главного цыгана" СССР

Известный молдавский кинорежиссер поделился воспоминаниями о том, как складывалась творческая судьба Михая Волонтира, и как к актеру приходили популярность у публики и успех.

Утро на Sputnik’e Гибу: расскажу о секрете популярности "главного Цыгана" СССР

Зрители телевизионных фильмов "Цыган" и "Возвращение Будулая" усерены, что так сыграть заглавную роль было подвластно лишь Михаю Волонтиру, который каждой клеткой своего тела вживался в образ, передавал его характерные черты, и в итоге сделал героя любимым на всем пространстве Советского Союза.

Народного артиста Михая Волонтира не стало ровно пять лет назад, он ушел из жизни после долгой и продолжительной болезни, а проводить его в последний путь на улицы Кишинева вышли тысячи поклонников его таланта.

Одним из них он полюбился в роли Цыгана, другим, сыграв бравого прапорщика Волентира, иным – в образе господаря земли молдавской Дмитрия Кантемира.

И сейчас в Молдове любят и помнят Волонтира. О нем в эфире радиостудии Sputnik вспоминал известный молдавский кинорежиссер Николай Гибу.

"Его творческая судьба сложилась очень интересно. Он начинал в Молдове, потом работал в Москве, Одессе, других крупных городах СССР. Волонтир обладал уникальной актерской фактурой, многообразием таланта, который отличали интересные переливы и нюансы", - рассказал Гибу.

Кинорежиссер подчеркнул, что работа с Волонтиром на съемочной площадке строилась на взаимопонимании. Знаменитый дуэт с народной артисткой СССР Кларой Лучко сформировался также в картинах Гибу – "Древо жизни" и "Виновата ли я".

Михай Волонтир был народным артистом МССР, народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии МССР, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, кавалером молдавского Ордена Республики и других значимых наград и премий.

Он назван лучшим актером ХХ века в молдавском кино (по версии Академии наук Молдовы). Был членом Союза кинематографистов СССР, депутатом Верховного Совета МССР XII созыва.

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