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Владимир Гараба.
© Photo : anticoruptie.md

Гараба: Бык в Кишиневе - это не река, а сточная канава

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200916/31682447/garaba-byk-v-kishineve-eto-ne-reka-a-stochnaya-kanava.html

Некогда полноводная река сегодня представляет незавидное зрелище, о ее будущем в эфире радиостудии Sputnik рассказал один из ведущих экологов республики.

Утро на Sputnik’e
Гараба: Бык в Кишиневе - это не река, а сточная канава

Очистка русла реки Бык по ее течению в Кишиневе не решает проблему водоема в комплексе, а является лишь временным и ситуативным выходом из сложившихся обстоятельств. Для того, чтобы реанимировать Бык и его экосистему, нужны комплексные меры. Такое мнение в эфире радиостудии высказал председатель Кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

"Река Бык протекает сразу через несколько районов страны. В верховьях значительная часть воды удерживается аграриями сознательно для орошения приусадебных участков и полей, они создают искусственные дамбы, это осложняет ситуацию", - сказал собеседник.

Эколог утверждает: та часть водоема, которая находится в черте Кишиневе, это – уже не река Бык, а сточная канава, используемая многими для слива отработанной воды.

Очистка реки Бык
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Как проходят работы по очистке русла реки Бык в Кишиневе в фото Sputnik
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Те небольшие источники, которые еще подпитывают Бык, являются недостаточными для того, чтобы река стала вновь хоть насколько-то полноводной.

"Сегодня все грязные воды Кишинева стекают в эту реку. Для того, чтобы Бык возродить на его отрезке в Кишиневе, надо, чтобы больше воды из верховий поступало вниз", - отметил эколог.

Решением может стать демонтаж незаконно построенных дамб и заводей, чем, по мнению собеседника, должны заняться сотрудники министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды РМ.

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Теги:
Владимир Гараба, решение, экология, проблема, река Бык, река


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