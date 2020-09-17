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Вячеслав Ионицэ
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Ионицэ: пугающая демография Молдовы или молодым тут не место

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Молодые люди продолжают активно уезжать из Молдовы, основные причины, подталкивающие их к такому решению - безработица, низкий уровень зарплат и неверие в собственное будущее на родине.

Утро на Sputnik’e
Ионицэ: пугающая демография Молдовы или молодым тут не место

За четыре года население Молдовы сократилось на 170 тысяч человек - такие данные в эфире студии Sputnik Молдова озвучил эксперт Idis Viitorul, экономист Вячеслав Ионицэ. 

По словам собеседника, основными факторами, оказывающими влияние на общее сокращение численности населения страны, стала смертность - с начала 2017 года по сей день естественная убыль составила порядка 15 тысяч граждан.

Смертность стабильно превалирует над рождаемостью в республике с 2009 года, а в минувшем 2019 в стране родилось всего около 32 тысяч детей. Это - самый низкий показатель за 170 лет. 

"Самый главный фактор сокращения населения в Молдове все же - миграция. За последние 10 лет из страны навсегда уехали за рубеж 300 тысяч граждан. Лишь за минувший год республику покинули около 40 тысяч трудоспособных граждан, а это - почти население целого района", - сказал эксперт.

Большое число уехавших за границу за минувшие четыре года, по словам эксперта, составили молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет - 43 тысячи человек. Однако в возрастной категории от 30 до 44 лет поставлен демографический антирекорд - за 4 года покинули страну 79 тысяч человек. Таким образом, в стране остается лишь 60 процентов молодежи, а 40 процентов навсегда выехали за рубеж.

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Теги:
причина, отток населения, молодежь, демография


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