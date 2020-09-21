Парликов: почему снижение цены на газ в Молдове для потребителей – это реально

В республике сложилась ситуация, при которой есть реальные предпосылки к тому, что бытовые пользователи совсем скоро будут меньше платить за кубометр природного газа. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт, бывший глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов.
Наибольшее потребление природного газа связано в Молдове, как правило, с зимними месяцами, с холодным временем года. По словам Парликова, именно в первом и четвертом кварталах на международном рынке и формируется окончательный тариф на газ. И, уверен эксперт, тысяча кубометров может стоить в этот период около 100 долларов США.
"В таких условиях можно говорить и о снижении тарифов для потребителей", - резюмировал собеседник.
Уже в ближайшее время в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) будет подан запрос на пересмотр тарифа. Об этом ранее заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. По его словам, тариф можно снизить на 7-8%, такие цифры получаются на основе подсчетов специалистов предприятия.
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