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Виктор Парликов
© Sputnik / Miroslav Rotari

Парликов: почему снижение цены на газ в Молдове для потребителей – это реально

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200921/31724753/parlikov-pochemu-snizhenie-tseny-na-gaz-v-moldove-dlya-potrebiteley-eto-realno.html

В холодное время года граждане Молдовы наверняка смогут отапливать свои дома газом, забыв о дровах и угле, закупочная цена на него может существенно снизиться.

Утро на Sputnik’e
Парликов: почему снижение цены на газ в Молдове для потребителей – это реально

В республике сложилась ситуация, при которой есть реальные предпосылки к тому, что бытовые пользователи совсем скоро будут меньше платить за кубометр природного газа. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт, бывший глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов.

Газовая плита.
© Sputnik / Евгений Панасенко
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"Тенденция к снижению тарифа для потребителей стала очевидной еще в середине нынешнего года. Закупочная цена газа связана в Молдове и с тарифами на рынке нефтепродуктов. На них цены серьезно снизились еще с марта 2020-го. В четвертом квартале горючее также будет стоить минимально по сравнению с прошлым годом. Следует ждать снижения и закупочной цены на газ", - рассказал Парликов.

Наибольшее потребление природного газа связано в Молдове, как правило, с зимними месяцами, с холодным временем года. По словам Парликова, именно в первом и четвертом кварталах на международном рынке и формируется окончательный тариф на газ. И, уверен эксперт, тысяча кубометров может стоить в этот период около 100 долларов США.

"В таких условиях можно говорить и о снижении тарифов для потребителей", - резюмировал собеседник.

Уже в ближайшее время в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) будет подан запрос на пересмотр тарифа. Об этом ранее заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. По его словам, тариф можно снизить на 7-8%, такие цифры получаются на основе подсчетов специалистов предприятия.

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Теги:
Молдова, тариф, газ


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