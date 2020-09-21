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Борис Шаповалов
© Sputnik / Osmatesco

Шаповалов: российские миротворцы - гаранты мира в Приднестровье

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200921/31727156/shapovalov-rossiyskie-mirotvortsy-garanty-mira-v-pridnestrove.html

С момента завершения вооруженного конфликта в Приднестровье прошло 28 лет, однако решение застарелого вопроса остается открытым.

Утро на Sputnik’e
Шаповалов: российские миротворцы - гаранты мира в Приднестровье

Сейчас не время для того, чтобы поднимать вопрос о выводе контингента российских миротворцев из приднестровского региона и замене их на наблюдателей от Организации Объединенных Наций. Именно российская миротворческая миссия в течение 28 лет обеспечивала спокойствие на земле, где в далеком 1992 году рвались снаряды и были слышны автоматные очереди. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов. 

"До тех пор пока не будут решены главные вопросы этого конфликта, устранены его причины, послужившие разделению молдавского общества и страны на две части, проблему уладить не удастся. именно российские миротворцы обеспечили спокойствие на Днестре, сделали так, что с 1992 года здесь не прогремело ни одного выстрела", - заявил эксперт.

Сельхозугодья Тираспольского комбината хлебопродуктов
© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье намерены взяться за восстановление мелиорации
Собеседник настаивает: Кишиневу и Тирасполю необходимо садиться за стол переговоров и договариваться по всем вопросам, требующим решения уже почти три десятка лет. Интенсивный диалог политических элит двух берегов одной реки, взаимные уступки и компромиссы могут, по мнению Шаповалова, в среднесрочной перспективе привести к единому знаменателю, с которого и начнется решение застарелого конфликта. 

По мнению эксперта, необходимо решать и вопросы, связанные с формами собственности недвижимости и промышленных объектов, взаимного признания дипломов и многие другие. Только диалог, только детальный разговор способен привести к позитивному результату и фактическому объединению страны, резюмировал Шаповалов.

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Теги:
мир, Приднестровье, миротворцы


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