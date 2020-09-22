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Михаил Пойсик
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Пойсик: Россия заинтересована в создании предприятий в Молдове

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Sputnik Молдова
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Известный эксперт считает, что Россия заинтересована в инвестициях в молдавскую экономику, поскольку у республики - выгодное территориальное расположение, а некоторые отрасли промышленности практически неразвиты.

Утро на Sputnik’e
Пойсик: Россия заинтересована в создании предприятий в Молдове

Сегодня пример успешного экономического сотрудничества с РФ показывает гагаузская автономия, а башкан Ирина Влах смогла найти интересные для российских инвесторов направления, куда они смело вкладывают свои средства. Эту практику необходимо внедрять в масштабах всей страны. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова доктор экономики Михаил Пойсик. 

"Ирина Влах  сумела привлечь более 100 миллионов долларов российских инвестиций для создания в регионе производства светотехнических изделий. Причем молодежь из Гагаузии направляют на учебу в Россию, эти специалисты будут работать впоследствии у себя на родине. Мы должны стремиться к такой модели по всей стране", - сказал собеседник. 

Развитие отношений с Западом для Молдовы также важно, но никто из Евросоюза не заинтересован в создании в Молдове предприятий, которые производили бы продукцию с высокой добавленной стоимостью, считает эксперт.

"Сегодня в Европе заинтересованы лишь в приобретении первичного сырья по сходным ценам - не более", - уверен Пойсик.

Запад рассматривает Молдову лишь, как сырьевой придаток, закупая фуражную пшеницу, подсолнечник и кукурузу. В то же время, российский бизнес заинтересован в производстве в Молдове конкурентоспособной продукции, резюмировал эксперт.

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Теги:
средства, инвестиции, Молдова, экономика


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