Пойсик: Россия заинтересована в создании предприятий в Молдове

Известный эксперт считает, что Россия заинтересована в инвестициях в молдавскую экономику, поскольку у республики - выгодное территориальное расположение, а некоторые отрасли промышленности практически неразвиты.

Утро на Sputnik’e Пойсик: Россия заинтересована в создании предприятий в Молдове

Сегодня пример успешного экономического сотрудничества с РФ показывает гагаузская автономия, а башкан Ирина Влах смогла найти интересные для российских инвесторов направления, куда они смело вкладывают свои средства. Эту практику необходимо внедрять в масштабах всей страны. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова доктор экономики Михаил Пойсик.

"Ирина Влах сумела привлечь более 100 миллионов долларов российских инвестиций для создания в регионе производства светотехнических изделий. Причем молодежь из Гагаузии направляют на учебу в Россию, эти специалисты будут работать впоследствии у себя на родине. Мы должны стремиться к такой модели по всей стране", - сказал собеседник.

Развитие отношений с Западом для Молдовы также важно, но никто из Евросоюза не заинтересован в создании в Молдове предприятий, которые производили бы продукцию с высокой добавленной стоимостью, считает эксперт.

"Сегодня в Европе заинтересованы лишь в приобретении первичного сырья по сходным ценам - не более", - уверен Пойсик.

Запад рассматривает Молдову лишь, как сырьевой придаток, закупая фуражную пшеницу, подсолнечник и кукурузу. В то же время, российский бизнес заинтересован в производстве в Молдове конкурентоспособной продукции, резюмировал эксперт.

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