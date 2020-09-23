Гырбу: станет ли Молдова страной-изгоем на фоне пандемии COVID-19

Как последствия коронавируса и ограничительных мер, которые были введены ранее или действуют в стране сейчас, отражаются на экономике, и чего ждать в ближайшем будущем - ответ на вопрос дал эксперт.

Утро на Sputnik’e Гырбу: станет ли Молдова страной-изгоем на фоне пандемии COVID-19

Сейчас у Молдовы нет резервов для того, чтобы вновь вводить жесткие ограничения и чрезвычайное положение на фоне распространения пандемии, - в отличие от Испании или Израиля, которые вновь пошли на соответствующие меры. Об этом в эфире студии Sputnik рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Регионы Испании, к примеру, могут себе такое позволить, мы - нет. У нас территория меньше в разы. В Израиле, который вновь ввел жесткие ограничения, - иная ситуация, там число заболевших гораздо больше, но и страна очень развита. Даже если наши власти захотят вновь ввести жесткий карантин, экономика этого просто не выдержит", - уточнил собеседник.

На данный момент, по словам Гырбу, многие люди в Молдове стали еще беднее, некоторые сильно морально устали от жестких ограничений. Даже если вновь на улицы городов страны вывести военную технику, как это было весной при чрезвычайном положении, вряд ли это возымеет эффект, уверен экономист.

"Есть и политический фактор, который не позволит властям пойти на серьезные ограничения. Молдову ждут президентские выборы, которые пройдут 1 ноября, поэтому даже при огромном числе заболевших правительство не пойдет на усиление карантинных мер", - подытожил Гырбу.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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