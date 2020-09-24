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Анжела Колацки
© Sputnik / Osmatesco

Колацки: расскажу, почему граждане Молдовы так надеются на президента

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (127)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200924/31773602/colatchi-pochemu-grazhdane-moldovy-tak-nadeyutsya-na-prezidenta.html

Политолог проанализировала, чем вызваны повышенные ожидания граждан страны от президентской должности, несмотря на то, что полномочия главы государства сильно ограничены положениями Конституции.

Утро на Sputnik’e
Колацки: расскажу, почему граждане Молдовы так надеются на президента

После 29-летия независимости гражданам Молдовы следовало бы поменять свое отношение к должности президента, но этого не произошло, а лидеры партий, вместо того, чтобы бороться за кресло премьер-министра, где полномочия - в разы больше, стремятся стать главой государства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала доктор политологии Анжела Колацки.

"У премьера гораздо большие полномочия в отрасли исполнительной власти, он может реализовывать в полной мере свои предвыборные обещания, программу своей партии на практике. А функция президента в нашей стране могла бы оставаться над политическим дискурсом, оставаться вне предвыборной конкуренции. В Молдове, к сожалению, не удается сломить этот стереотип", - отметила собеседница.

Колацки уверена: многие кандидаты в преддверие выборов, зная о сложившихся в народе убеждениях, как раз рассчитывают на это мнение рядовых граждан, проявляют верх красноречия и популизма, чтобы получить большее количество голосов, чтобы повысить свой политический рейтинг.

"Эта должность многое может дать в плане рейтинга. Но полномочия главы государства ограничены в случае, если нет поддержки выдвигаемых инициатив среди парламентариев", - резюмировала собеседница.
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Согласно Конституции Молдовы, президент имеет право созывать парламент не позднее, чем в 30-дневный срок после выборов. Глава государства также обладает правом законодательной инициативы. Он может обращаться к высшему законодательному органу с посланиями по вопросам общенационального значения.

Президент республики осуществляет промульгацию законов и он вправе, если у него есть замечания по закону, не позднее чем в двухнедельный срок направить его парламенту для пересмотра.

В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить состав высшего законодательного органа страны.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (127)

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Теги:
должность, Молдова, президент


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