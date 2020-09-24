Колацки: расскажу, почему граждане Молдовы так надеются на президента

Политолог проанализировала, чем вызваны повышенные ожидания граждан страны от президентской должности, несмотря на то, что полномочия главы государства сильно ограничены положениями Конституции.

Утро на Sputnik’e Колацки: расскажу, почему граждане Молдовы так надеются на президента

После 29-летия независимости гражданам Молдовы следовало бы поменять свое отношение к должности президента, но этого не произошло, а лидеры партий, вместо того, чтобы бороться за кресло премьер-министра, где полномочия - в разы больше, стремятся стать главой государства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала доктор политологии Анжела Колацки.

"У премьера гораздо большие полномочия в отрасли исполнительной власти, он может реализовывать в полной мере свои предвыборные обещания, программу своей партии на практике. А функция президента в нашей стране могла бы оставаться над политическим дискурсом, оставаться вне предвыборной конкуренции. В Молдове, к сожалению, не удается сломить этот стереотип", - отметила собеседница.

Колацки уверена: многие кандидаты в преддверие выборов, зная о сложившихся в народе убеждениях, как раз рассчитывают на это мнение рядовых граждан, проявляют верх красноречия и популизма, чтобы получить большее количество голосов, чтобы повысить свой политический рейтинг.

"Эта должность многое может дать в плане рейтинга. Но полномочия главы государства ограничены в случае, если нет поддержки выдвигаемых инициатив среди парламентариев", - резюмировала собеседница. © Sputnik / Rodion Proca Чуря: будет ли в Молдове война компроматов перед президентскими выборами

Согласно Конституции Молдовы, президент имеет право созывать парламент не позднее, чем в 30-дневный срок после выборов. Глава государства также обладает правом законодательной инициативы. Он может обращаться к высшему законодательному органу с посланиями по вопросам общенационального значения.

Президент республики осуществляет промульгацию законов и он вправе, если у него есть замечания по закону, не позднее чем в двухнедельный срок направить его парламенту для пересмотра.

В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить состав высшего законодательного органа страны.

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