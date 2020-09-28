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Алла Токарчук.
© Sputnik / Rodion Proca

Токарчук: сколько жителей Молдовы на самом деле болеют COVID-19

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Есть официальная статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Молдове, однако зараженных - гораздо больше, утверждают некоторые эксперты.

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Уровень заболеваемости коронавирусом в Молдове - крайне высок, однако официальная медицинская статистика не отражает реальных объемов заражения COVID-19 по всей стране, носителей инфекции в стране в несколько раз больше - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

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"Если вы зайдете на сайт www.worldometers.info, там представлена вся информация об общем числе заболевших в нашей стране, активных и сложных случаев. В тяжкой форме заболевание протекает у 1 процента зараженных (600 случаев), согласно представленным данным. Таким образом, общее число заболевшим, по таким расчетам, должно быть близко к 60 тысячам", - рассказала эксперт. 

По мнению собеседницы, официальная медицинская статистика оперирует лишь лабораторными данными по числу сданных тестов на COVID-19, при этом есть много зараженных с невыявленными формами инфекции. Токарчук настаивает: граждане страны не должны расслабляться и обращать внимание на официальные данные - порядка 10 тысяч активных случаев коронавируса в Молвдое на данный момент. Инфекция может подстерегать на каждом шагу, об этом следует помнить ежеминутно. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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Теги:
Молдова, заболеваемость, коронавирус


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