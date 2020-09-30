Токарчук: переболеем ли мы все коронавирусом

Утро на Sputnik’e Токарчук: переболеем ли мы все коронавирусом

"Мы все переболеем COVID-19" – порой такое мнение высказывают даже медики. Так ли это на самом деле? На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответила эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

"Думаю, что у нас переболеет большая часть населения, но не все сразу. Потому что существует инкубационный период и коэффициент передачи", - уточнила она.

Существует понятие "коэффициент передачи" – сколько человек заражает один инфицированный и это важнейший показатель для понимания возможных масштабов эпидемии в стране.

"Еще в августе я рассчитывала, что если мы сохраним коэффициент передачи вируса 1 или 1.05, то исходя из официальных на тот момент данных, на конец октября мы должны выйти на 1000 выявленных пациентов в день", - объяснила эксперт.

Увы, реальность намного хуже, уверена Токарчук.

"Если же коэффициент 1.3, то количество инфицированных очень сильно возрастало – до 60 или даже 80 тысяч новых больных в неделю, но для того, чтобы их выявить, нужны мощности для тестирования. В реальности они могут быть, но мы их не выявляем. Буквально на днях я делала новый расчет, и согласно ему у нас коэффициент передачи примерно 1.2, очень высокий. У нас много больных и много носителей в социуме. Чтобы не заболеть всем одновременно – обязательно маски и дезинфекция", - резюмировала собеседница.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova