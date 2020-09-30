Волницкий: какие партии попадут в следующий парламент

Утро на Sputnik’e Волницкий: какие партии попадут в следующий парламент

Каким будет состав следующего парламента республики Молдова – на этот непростой вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил политический аналитик Игорь Волницкий.

"Ясно, что Партия Социалистов и Партия Действие и Солидарность будут присутствовать в следующем парламенте, причем с таким количеством депутатов, которое позволит им претендовать на власть. В рамках коалиции или самим", - заявил политолог.

Впрочем, по мнению эксперта, вполне вероятно, что в новый парламент пройдут еще две партии.

"Если рассуждать о других партиях, то я думаю в следующем парламенте большая вероятность увидеть Партию "Шор", которая весьма активна на местах. Велика вероятность, что барьер преодолеет и Демократическая Партия, которая решив не участвовать в президентских выборах как-бы сохраняет определенную интригу", - отметил Волницкий.

Интересна судьба молдавских либералов и либерал-демократов, аналитик уверен, что их рано сбрасывать с политических счетов. Ситуация может обернуться и в их пользу.

"Что касается партий Нэстасе и Усатого, то их присутствие в будущем парламенте зависит от того, как они себя проявят на президентских выборах. Что касается Либерал-демократической и даже Либеральной партий, то их будущее зависит от того, как себя проявят на президентских выборах те, которые являются сейчас лидерами симпатий на правом сегменте. Если Майя Санду проиграет выборы, а Андрей Нэстасе покажет плохой результат, то возможно часть симпатий правого электората уйдет к старым партиям. А может и к новым, которые могут появиться", - резюмировал эксперт.

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