Ларюшина: почему политики в Молдове лгут

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему предвыборные обещание часто не выполняются и население разочаровывается в тех, кто на них не скупился.

Утро на Sputnik’e Ларюшина: почему политики в Молдове лгут

Недовольство политическим классом, его представителями и лидерами партий в Молдове давно стало некой национальной традицией, которая длится уже десятилетиями.

Почему это происходит, из-за чего население часто уверено, что молдавские политики все одинаковые и верить им нельзя – на этот непростой вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответила экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"Наши деятели, которые при помощи денег, технологий и пиара пробираются во власть и называются политиками, — это отражение нашего общества, его состояния. Терпимости нашего общества и того уровня деградации внутри самого общества, которое у нас сегодня есть", - сказала Ларюшина.

Впрочем, дело не только и даже не столько в политиках – в современном молдавском обществе отсутствуют моральные авторитеты, говорит эксперт.

"Но политики только часть нашей элиты. Другая часть, – которой раньше наша молдавская история могла гордиться, - были светочи и ориентиры, которые задавали тон, у нас этой части сейчас нет. Духовенство у нас серьезно себя дискредитировало, мы знаем о множестве скандалов. Учителя еле сводят концы с концами. Ученые выброшены и выдавлены за границу. Все, кто связал свое будущее с другой страной, это тоже жертвы того токсичного состояния, которое у нас доминирует сегодня", - заявила аналитик.

Но не стоит думать, что ситуация в Молдове безнадежна и ее улучшения не предвидится – Ларюшина смотрит в будущее с изрядной долей оптимизма.

"Все это – обратная сторона той бедности, в которую мы погрузились и давно находимся. Остается только верить, что найдется здравомыслящая и ответственная часть общества, которая способна будет это все преодолеть. Я абсолютно в этом уверена в силу того, что не мы первые, не мы последние, практически все общества проходили через такие испытания, и так или иначе с ними справлялись", - резюмировала собеседница.

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