Врач: коронавирус вызывает депрессию и может привести к суициду

Утро на Sputnik’e Врач: коронавирус вызывает депрессию и может привести к суициду

На фоне всемирной пандемии коронавируса людям со слабой психикой приходится особенно тяжело. К сожалению, случаются и случаи суицида у инфицированных, причем у больных COVID-19 не в самой тяжелой форме.

Как взять себя в руки при заражении, можно ли остаться в такой ситуации оптимистом – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответила заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Оптимистов почти что нет. Нужна очень серьезная работа психиатров и психологов. Что касается суицида больных – это не потому, что им стало страшно, что они заболели COVID-19, это скорее всего действие самого вируса. Такие догадки есть, и думаю они подтвердятся", - сказала врач.

Впрочем, дело не только во влиянии патогена вируса на психику.

"Действие вируса очень и очень депрессивное, плюс окружающие, к сожалению, добавляют заболевшим депрессии. Достаточно посмотреть, как у нас в обществе порой относятся к больным", - отметила Кирьякова.

Наш социум подвержен фобиям и проявляет не просто низкий уровень милосердия, а порой настоящую дискриминацию заболевших COVID-19, уверена врач.

"В мире сейчас два лагеря – те, кто не верит в коронавирус, и те, которые верят, но стигматизируют больных. Такое было только в 90-е у нас по отношению к заболевшим ВИЧ. При таком отношении заболевший не может стать оптимистом даже при большом желании. Найдутся соседи, близкие или знакомые, которые обязательно введут человека в депрессию своим поведением и своим отношением. Я вижу, что наше общество не терпимо. Мало того, что вирус действует, мы еще, грубо говоря, добиваем человека своим отношением", - с горечью резюмировала собеседница.

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