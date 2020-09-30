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Галина Кирьякова.
© Sputnik / Osmatesco

Врач: коронавирус вызывает депрессию и может привести к суициду

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1997)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200930/31839751/vrach-koronavirus-vyzyvaet-depressiyu-i-mozhet-privesti-k-suitsidu.html

По словам заведующей реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галины Кирьяковой, новая болезнь вызывает у больных разные реакции.

Утро на Sputnik’e
Врач: коронавирус вызывает депрессию и может привести к суициду

На фоне всемирной пандемии коронавируса людям со слабой психикой приходится особенно тяжело. К сожалению, случаются и случаи суицида у инфицированных, причем у больных COVID-19 не в самой тяжелой форме.

Медицинский работник берет пробирки с образцами плазмы и крови.
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Как взять себя в руки при заражении, можно ли остаться в такой ситуации оптимистом – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответила заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Оптимистов почти что нет. Нужна очень серьезная работа психиатров и психологов. Что касается суицида больных – это не потому, что им стало страшно, что они заболели COVID-19, это скорее всего действие самого вируса. Такие догадки есть, и думаю они подтвердятся", - сказала врач.

Впрочем, дело не только во влиянии патогена вируса на психику.

"Действие вируса очень и очень депрессивное, плюс окружающие, к сожалению, добавляют заболевшим депрессии. Достаточно посмотреть, как у нас в обществе порой относятся к больным", - отметила Кирьякова.

Наш социум подвержен фобиям и проявляет не просто низкий уровень милосердия, а порой настоящую дискриминацию заболевших COVID-19, уверена врач.

Ala Tocarciuc
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"В мире сейчас два лагеря – те, кто не верит в коронавирус, и те, которые верят, но стигматизируют больных. Такое было только в 90-е у нас по отношению к заболевшим ВИЧ. При таком отношении заболевший не может стать оптимистом даже при большом желании. Найдутся соседи, близкие или знакомые, которые обязательно введут человека в депрессию своим поведением и своим отношением. Я вижу, что наше общество не терпимо. Мало того, что вирус действует, мы еще, грубо говоря, добиваем человека своим отношением", - с горечью резюмировала собеседница.  

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1997)

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