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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: устроят ли правые в Молдове "майдан" после выборов президента

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (137)
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Sputnik Молдова
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Представители правых партий заявляют о возможных фальсификациях на президентских выборах, власти отвечают и говорят, что это - лишь домыслы, как сложится ситуация после 1 ноября - на вопрос ответил эксперт.

Утро на Sputnik’e
Манастырлы: правые могут устроить в Молдове "майдан" после выборов президента

Заявления о фальсификациях при утверждении числа избирательных участков за рубежом "лишены смысла", заявил Игорь Додон. "Видел разные декларации о фальсификациях. Мы знаем, какова логика этих деклараций", — сказал президент.

Додон подчеркнул, что члены ЦИК практически единогласно, восемь из девяти, проголосовали за утверждение числа избирательных участков за рубежом, в том числе и представители оппозиции. В России будет открыто 17 участков, в то время как в Италии — 30, а в целом в ЕС — более 86 участков. В этой ситуации нельзя сказать, что на Западе или на Востоке кто-то получает более выгодные условия.

На чем основаны обвинения представителей правых политических партий, и какую тактику поведения они выберут после того, как станет известно имя нового президента? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Сергей Манастырлы.

"Есть подозрение, что оппозиция может готовиться к протестам. Тем более, что руководители оппозиционных политформирований не скрывают своей готовности к таким акциям. С другой стороны, эти угрозы сильно преувеличены, а реальных возможностей, чтобы вывести на улицы Кишинева тысячи людей, у оппозиции нет", - сказал эксперт.

Протест в Кишиневе.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Массовые протесты: возможны ли они в Молдове
По мнению Манастырлы, экономический кризис, необходимость решения повседневных проблем, боязнь заразиться коронавирусом нового типа отнимают внимание граждан, они в значительной степени отстранились от политики, потеряли к ней сиюминутный интерес.

"Правые много говорят о фальсификациях, но не приводят конкретики, не могут, в принципе, объяснить, что они имеют ввиду. Они лишь приводят гипотезу о том, что на участках в России люди будут массово голосовать за кандидата, негласно поддерживаемого партией власти", - резюмировал эксперт.

В ответ на обвинения в организации фальсификаций, поступившие от лидера партии "Действие и солидарность" (PAS) Майи Санду, действующий глава государства Игорь Додон сообщил, что обратился к партнерам Молдовы на Западе и Востоке с призывом прислать как можно больше наблюдателей на выборы президента РМ, как на участки за границей, так и внутри страны.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (137)

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Теги:
майдан, выборы, Молдова


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