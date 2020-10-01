Польщин: почему пожарных обвиняют в том, что не спасли здание филармонии

Известный молдавский спасатель поделился своими соображениями о том, почему в Молдове труд пожарных не получает должной оценки со стороны общества.

Утро на Sputnik’e Польщин: почему пожарных обвиняют в том, что не спасли здание филармонии

У нас в стране многие граждане изначально предвзято относятся к пожарным, поскольку ждут от этих людей чудес, однако не понимают, что для представителей этой специальности возгорание - новый бой, который может закончиться, как победой, так и поражением, никто не способен предугадать, как будет развиваться ситуация. Именно так же можно описать возмущение некоторых кишиневцев тем, что пожарные не смогли спасти здание Национальной филармонии от полного уничтожения огнем. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал специалист в области предотвращения чрезвычайных ситуаций, спасатель Дмитрий Польщин.

"Мы помним трагическое возгорание в Соборе Парижской Богоматери, где кровля сгорела так же, как и в филармонии. Но французы смогли искренне поддержать своих пожарных. Мы же после того, как по 8-10 часов боремся с возгораниями, читаем сообщения в соцсетях о своей некомпетентности", - сказал собеседник.

По словам Польщина, скептическое отношение некоторых представителей социума приводит к тому, что у людей, которые должны бороться с пламенем на передовой, в буквальном смысле опускаются руки. Но они все равно, не ожидая хвалебных возгласов, исполняют свой долг, после чего собирают технику и тихо удаляются.

"Лишь дважды за мою 16-летнюю практику я встречался с искренней благодарностью людей. В первом случае к нам в пожарную часть пришел спасенный от огня мужчина с семьей, который просто пожелал пожать руки пожарным. Во втором нас пригласила на новоселье девушка, чье жилище мы спасали от огня", - поделился Польщин.

Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям установил три версии возникновения пожара. Первая - неисправность электрооборудования. Вторая - короткое замыкание. Третья - несоблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении работ по резке металла.

Министерство финансов объявило сбор средств на восстановление здания Национальной филармонии, за 5 дней удалось собрать 31 тысячу леев.

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