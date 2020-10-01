Кантаржи: Молдова скоро окончательно превратится в страну стариков

Утро на Sputnik’e Кантаржи: Молдова скоро окончательно превратится в страну стариков

Самым парадоксальным образом Молдова и ее граждане за 29 лет значительно постарели прежде, чем разбогатеть, средний возраст жителя республики неуклонно увеличивается, а смертность давно превалирует над рождаемостью. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал социолог Василий Кантаржи.

"И фактор бедности, и возможность планировать деторождение подталкивают граждан Молдовы к созданию небольших семей, где есть один-два ребенка. Такую тенденцию мы наблюдаем уже порядка 30 лет", - сказал собеседник.

Вторым фактором старения населения республики эксперт назвал незначительный рост продолжительности жизни. Улучшение качества медицинских услуг, наличие лекарственных препаратов нового поколения позволяют гражданам Молдовы жить немного дольше, чем три десятилетия тому назад.

"Комплексного решения этой проблемы у нас в стране я не вижу, нам надо уже сейчас учиться жить в условиях стареющего общества. Ориентироваться стоит в таких условиях на сектора экономики, где производят продукцию с повышенной добавленной стоимостью без значительных физических затрат сотрудников при рабочем процессе", - уверен социолог.

Особое внимание сейчас кабинет министров, по мнению Кантаржи, должен уделить проблеме миграции трудоспособного населения из страны, у правительства должно быть четкое видение того, как создавать новые рабочие места с привлекательными зарплатами, как сохранить имеющийся кадровый потенциал.

Попытки вернуть мигрантов домой, конечно же, уже предпринимались нашим государством, например, Правительственная программа PARE 1 + 1, но это — капля в море, считает эксперт.

Как заключил Канаржи, для того, чтобы страна развивалась, модернизировалась, необходимы человеческие ресурсы, чтобы строить экономику. Для того чтобы мигранты вернулись домой, страна должна перейти на качественно новый уровень развития в плане уровня жизни, инфраструктуры и так далее. В то же время, для экономического рывка требуются человеческие ресурсы, но миграция уменьшает их. В итоге получается замкнутый круг, разорвать который нам пока не под силу.

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