Жук: результаты президентских выборов в Молдове предсказуемы

В нынешнем году экспертам легко спрогнозировать финал президентской гонки - основные кандидаты определены, а социологические опросы показывают примерный процентный расклад поддержки, которой они заручатся у электората.

Утро на Sputnik’e Жук: результаты президентских выборов в Молдове предсказуемы

Выборы главы государства, которые состоятся 1 ноября, будут отличаться от 2016 года целым рядом предвыборных обещаний и ярких речей, молдавские политики будут соревноваться в ораторском искусстве и пытаться перещеголять друг друга. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Все они будут заявлять о необходимости проведения фундаментальных реформ в Молдове, но каждый из кандидатов будет делать упор в своих выступлениях на один из отличительных для него и его партии аспектов. Они люди с большим политическим опытом, поэтому программа будет четко продумана", - сказал собеседник. © Sputnik / Rodion Proca Чуря: почему Санду и члены ее партии заявляют о фальсификациях на выборах

В целом, нынешний электоральный тур будет очень схожим на президентские выборы 2016 года, когда в финальной политической схватке, во втором туре встретятся те же кандидаты - Игорь Додон и Майя Санду, а каких-либо сюрпризов вряд ли следует ожидать, уверен эксперт.

"Мы увидим те же лица и в нынешнем году. Но это говорит о том, что в Республике Молдова сформировался класс профессиональных политических деятелей, это - подвижка вперед", резюмировал Жук.

Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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