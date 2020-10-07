Эксперт рассказал, как правильно изолировать распространителей COVID-19

Молдова по-прежнему считается опасной страной по скорости распространения коронавируса нового типа, она входит в особую, "красную" зону, а большинство государств закрыты для граждан РМ.
"Да, у нас в стране очень большой процент распространения инфекции. Но у нас в Молдове тестирование проводится среди людей с выраженными клиническими симптомами COVID-19, а те, кто были в контакте с заразившимся человеком, как правило, анализы не сдают. В этом молдавские медики действуют не так, как в ряде стран Европы", - рассказала в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.
По словам специалиста, в эпидемиологии есть такое понятие, как "очаг инфекции", то есть - непосредственно заболевший человек. Для локализации вспышки такого заболевания, необходимо изолировать на 10-дневный срок (в случае с COVID-19) всех тех, кто контактировал с больным.© Sputnik / Maxime Blinov
"Таким образом, в карантинную изоляцию могут попасть десятки и сотни людей. Так поступают, к примеру, в Италии. Таких людей закрывают, держат в изоляции и, соответственно, болезнь даже не распространяется", - уточнила Токарчук.
У нас в республике все те, кто контактировал с заразившимися людьми и бессимптомно переносит недуг, являются потенциальными каналами распространения инфекции, она, фактически, передается по цепочке во всем молдавском обществе, подытожила специалист.
Сейчас среди стран Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Испания, Россия, Великобритания и Украина.
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