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Алла Токарчук, архивное фото.
© Sputnik / Mihai Caraus.

Эксперт рассказал, как правильно изолировать распространителей COVID-19

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Sputnik Молдова
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Если бы в Молдове применяли более жесткие требования к изоляции людей, контактировавших с человеком, инфицированным COVID-19, массовое заражение им жителей республики можно было бы значительно сократить.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: расскажу, как правильно изолировать распространителей COVID-19

Молдова по-прежнему считается опасной страной по скорости распространения коронавируса нового типа, она входит в особую, "красную" зону, а большинство государств закрыты для граждан РМ. 

"Да, у нас в стране очень большой процент распространения инфекции. Но у нас в Молдове тестирование проводится среди людей с выраженными клиническими симптомами COVID-19, а те, кто были в контакте с заразившимся человеком, как правило, анализы не сдают. В этом молдавские медики действуют не так, как в ряде стран Европы", - рассказала в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

По словам специалиста, в эпидемиологии есть такое понятие, как "очаг инфекции", то есть - непосредственно заболевший человек. Для локализации вспышки такого заболевания, необходимо изолировать на 10-дневный срок (в случае с COVID-19) всех тех, кто контактировал с больным.
Коронавирус. Иллюстративное фото
© Sputnik / Maxime Blinov
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"Таким образом, в карантинную изоляцию могут попасть десятки и сотни людей. Так поступают, к примеру, в Италии. Таких людей закрывают, держат в изоляции и, соответственно, болезнь даже не распространяется", - уточнила Токарчук.

У нас в республике все те, кто контактировал с заразившимися людьми и бессимптомно переносит недуг, являются потенциальными каналами распространения инфекции, она, фактически, передается по цепочке во всем молдавском обществе, подытожила специалист. 

Сейчас среди стран Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Испания, Россия, Великобритания и Украина.

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Теги:
Безопасность, молдова, коронавирус


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