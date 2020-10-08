Муравский: удовлетворит ли правительство требования молдавских фермеров

Эксперт рассказал, почему кабинет министров республики, даже при большом желании, просто не в состоянии финансово охватить все те запросы, которые молдавские аграрии озвучили ранее в ходе массовых протестов.

Утро на Sputnik’e Муравский: удовлетворит ли правительство требования молдавских фермеров

В Молдове сейчас сложилась не та ситуация, чтобы исполнительная власть полностью выполнила требования фермеров, которые в конце лета протестовали в Кишиневе, в бюджете нет средств, образовался большой дефицит, в таких условиях чиновники должны думать, как их изыскать, чтобы залатать "дыры" по социальным затратам в следующем году. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономист, бывший вице премьер Александр Муравский.

"Бюджет республики в следующем году окажется в тяжелейшей ситуации. Да, мы - экономисты, аналитики, все общество прекрасно понимаем, что в этом году сельское хозяйство попало в кризисную ситуацию. Правительство уже оказало аграриям большую помощь, которую им не предоставляли никогда за весь период независимости", - сказал эксперт.

Отечественные сельхозпроизводители должны понимать: у кабмина нет таких резервов в оказании помощи пострадавшим аграриям, которую они хотели бы получить, есть разумные пределы, добавил собеседник.

"Фермеры не должны вставать в позу и заявлять, что им все должны, не учитывая потребности других отраслей экономики. В данной ситуации "золотой серединой" станет взаимопонимание между правительством и аграриями", - уточнил Муравский.

Эксперт отметил, что отчасти завышенные требования протестовавших сельхозпроизводителей являются элементом манипуляций в обществе, и во многих странах именно фермеры являются частью политической борьбы, особенно в преддверие выборов, а аграрное лобби всегда является "козырем" в руках определенных политических сил.

В сентябре текущего года правительством принято решение об установлении до 31 декабря 2020 года моратория на налогово-бюджетный контроль в отношении сельхозпроизводителей.

Государство также будет субсидировать проценты по кредитам, который выплачивают аграрии, независимо от даты заключения контракта.

Еще одна мера - возмещение НДС. Сумма, подлежащая возврату, будет рассчитываться, исходя из совокупной суммы земельного налога на участки сельскохозяйственного назначения, рассчитанной и заявленной на 2020 год, а также рассчитанной и заявленной суммы налога на заработную плату.

В середине августа фермеры из южных районов вышли на акцию протеста, они выехали на тракторах в молдавскую столицу. Аграрии планировали разместить сельскохозяйственную технику на площади в центре Кишинева. Этим действием они обратили внимание властей на ряд проблем, с которыми сталкиваются сельскохозяйственный сектор в условиях засухи и пандемии. Позже протесты в Кишиневе состоялись, но без техники.

Правительство на заседании 19 августа решило увеличить Фонд субсидирования сельского хозяйства на 100 миллионов леев: таким образом, его размер составит 300 миллионов леев.

Изначально размер этого фонда составлял 100 миллионов леев. Ранее кабмин объявил, что удвоит его объем для покрытия убытков, которые понесли аграрии в результате засухи. Однако на фоне протестов сельхозпроизводителей, которые проходили в молдавской столице, правительство решило выделить дополнительные 100 миллионов.

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