Лисневский: молдавские политики разделяют общество в корыстных целях

Известный с древности принцип "разделяй и властвуй" работает в XXI веке на молдавской земле, многие местные политики ловко используют его, чтобы заручиться как можно большей поддержкой избирателей, уверен эксперт.

Утро на Sputnik’e Лисневский: молдавские политики разделяют общество в корыстных целях

Молдавские политики всегда пытались размежевать общество, поскольку делая это, они могут более точно понять сегмент своего электората, граждан, потенциально готовых отдать за них свои голоса, подстраивая предвыборную кампанию под воззрения этой группы людей. С таким заявлением выступил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

"В Молдове на протяжении 30 лет общество было разделено по геополитическому критерию. Многие партии в нашей стране, у которых не было достаточных финансовых и людских ресурсов, строили свою предвыборную кампанию именно на факторе геополитических предпочтений электората. Это повлияло на историю независимой Молдовы, в целом", - сказал собеседник. © Photo : Russiancouncil Ларюшина: почему политики в Молдове лгут

По мнению эксперта, сегодня из всей молдавской политической элиты настоящих личностей можно пересчитать по пальцам одной руки, мало кто из них пользуется заслуженным авторитетом среди населения. Все это происходит именно потому, что люди давно поняли, что ими умело пытались манипулировать, заставлять голосовать граждан так, как выгодно политикам, как диктует их корыстный интерес.

"Представители политического истеблишмента создали ситуацию общественного вакуума - значительного недоверия граждан к власть имущим и оппозиции. Это отражается негативно на электоральном процессе - на выборы приходит все меньше людей, они просто не верят в те обещания, которые раздают политики", - уточнил политолог.

Лисневский уверен: последняя предвыборная кампания в 2019 году ярко продемонстрировала, что фактор сознательного разделения молдавского общества присутствует, как есть и конфликты, спровоцированные между близкими и родными людьми, соседями и знакомыми в связи с политическими мотивами.

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