Мороз: как, неурожаю вопреки, молдавским виноделам все-таки заработать

Нынешний год выдался неблагоприятным: весенние заморозки и засуха оказались губительными для урожая винограда.

Утро на Sputnik’e Мороз: в этом году молдавские аграрии смогут заработать интересным способом

Непростые метеоусловия, которые сложились в республике в течение всего аграрного года, предопределили недобор по урожаю винограда столовых и промышленных сортов. Капризы погоды и, прежде всего, небывалая засуха привели к тому, что ягоды ряда сортов не вызрели должным образом, на некоторых плантациях и сейчас висят не до конца спелые кисти. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор экономических наук Виктор Мороз.

"Нельзя исключать и рост цен на виноград. В урожайные годы, когда был переизбыток, его продавали гораздо дешевле. Но и в нынешнем сезоне виноград пока продается по достаточно приемлемым ценам, люди, у которых нет своих плантаций, все равно приобретают его в больших количествах и делают домашнее вино", - сказал эксперт.

По словам Мороза, потребителям на внутреннем рынке переживать не стоит - сочной ягоды столовых и промышленных сортов хватит на всех.

В нынешнем сезоне, помимо производства вина, в республике собранного урожая все же хватит для того, чтобы производить соки и другие продукты массового потребления.

В текущем году, по мнению экономиста, аграрии, несмотря на потери, понесенные из-за засухи, смогут покрыть убытки оригинальным способом.

Некоторые недозревшие сорта можно оставить на кустах до заморозков, а потом использовать ягоды для производства набирающего популярность вина "Ice vine". Только на внутреннем рынке страны цена за бутылку такого изысканного напитка варьируется от 260 до 300 леев.

Неблагоприятные погодные условия аграрного сезона 2020 года нанесли ощутимый удар по молдавскому виноделию: урожай винограда составил всего 150-200 тысяч тонн и по сравнению с прошлым годом снизился на 40%. Специалисты говорят, что это самый скромный показатель за последние десять лет.

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