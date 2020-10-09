18:30 09 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD16.94
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Виктор Мороз.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Мороз: как, неурожаю вопреки, молдавским виноделам все-таки заработать

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
74 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201009/31969483/moroz-v-etom-godu-v-moldove-vinograda-gorazdo-menshe.html

Нынешний год выдался неблагоприятным: весенние заморозки и засуха оказались губительными для урожая винограда.

Утро на Sputnik’e
Мороз: в этом году молдавские аграрии смогут заработать интересным способом

Непростые метеоусловия, которые сложились в республике в течение всего аграрного года, предопределили недобор по урожаю винограда столовых и промышленных сортов. Капризы погоды и, прежде всего, небывалая засуха привели к тому, что ягоды ряда сортов не вызрели должным образом, на некоторых плантациях и сейчас висят не до конца спелые кисти. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор экономических наук Виктор Мороз.

"Нельзя исключать и рост цен на виноград. В урожайные годы, когда был переизбыток, его продавали гораздо дешевле. Но и в нынешнем сезоне виноград пока продается по достаточно приемлемым ценам, люди, у которых нет своих плантаций, все равно приобретают его в больших количествах и делают домашнее вино", - сказал эксперт.

Георгий Арпентин
© Sputnik
Арпентин: красные сорта винограда пострадали от засухи в этом году
По словам Мороза, потребителям на внутреннем рынке переживать не стоит - сочной ягоды столовых и промышленных сортов хватит на всех.

В нынешнем сезоне, помимо производства вина, в республике собранного урожая все же хватит для того, чтобы производить соки и другие продукты массового потребления.

В текущем году, по мнению экономиста, аграрии, несмотря на потери, понесенные из-за засухи, смогут покрыть убытки оригинальным способом.

Некоторые недозревшие сорта можно оставить на кустах до заморозков, а потом использовать ягоды для производства набирающего популярность вина "Ice vine". Только на внутреннем рынке страны цена за бутылку такого изысканного напитка варьируется от 260 до 300 леев.

Неблагоприятные погодные условия аграрного сезона 2020 года нанесли ощутимый удар по молдавскому виноделию: урожай винограда составил всего 150-200 тысяч тонн и по сравнению с прошлым годом снизился на 40%. Специалисты говорят, что это самый скромный показатель за последние десять лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Снова виновата засуха: сколько винограда соберут в Молдове в нынешнем году
Фото: дипломаты приняли участие в сборе винограда в Гагаузии
Ставка на местные сорта: какое будущее у столового винограда Молдовы
Теги:
Молдова, урожай, виноград


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
В Праге - кондитерская премьера, пирожное в форме коронавируса.
Фото - Один "ковидлик", пожалуйста: в Чехии кондитеры делают пирожные "на злобу дня"
Ракетный удар по Собору в Нагорном Карабахе. Что стало со святыней?
Видео - Ракетный удар по Собору в городе Шуши. Что стало со святыней?
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться