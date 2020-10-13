Жук: отложат ли в Молдове президентские выборы из-за угрозы COVID-19

Эпидемиологи говорят о второй волне распространения коронавируса в республике, а наиболее сложная ситуация с численностью заразившихся складывается в молдавской столице. Эксперт рассказал, пойдут ли власти на перенос выборов главы государства.

Утро на Sputnik’e Жук: отложат ли в Молдове президентские выборы из-за угрозы COVID-19

Вопрос пересмотра даты выборов президента страны, намеченных на 1 ноября, зависит от решений парламентского большинства и от того, как будет развиваться ситуация с распространением COVID-19 в республике в ближайшие несколько дней. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Избрание президента могут перенести, если вновь будет введено чрезвычайное положение в стране. Если парламент придет к такому решению, сценарий пересмотра даты - вполне реален, хотя я не уверен, что депутаты из правящей коалиции примут такой закон", - сказал собеседник. © Sputnik / Yana Zaharova Вакцина от коронавируса: когда можно не носить маску

По словам эксперта, сейчас многие народные избранники так или иначе заняты в проведении предвыборной кампании кандидатов в президенты, которых они поддерживают, и мало кто из парламентариев задумывается всерьез об эпидемической ситуации и скорости распространения инфекции.

"Если к 1 ноября ситуация с распространением вируса вовсе выйдет из-под контроля, тогда, конечно, следует переносить выборы. При пандемии бывали такие случаи. К примеру, в Польше на три месяца перенесли избрание главы государства из-за вирусной угрозы, в Румынии отложили местные выборы аж на пять месяцев", - уточнил политолог.

Жук уверен: перенос президентских выборов нестрашен, поскольку жизнь и здоровье людей намного дороже, чем электоральная кампания.

Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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