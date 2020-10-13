Жук: отложат ли в Молдове президентские выборы из-за угрозы COVID-19

Вопрос пересмотра даты выборов президента страны, намеченных на 1 ноября, зависит от решений парламентского большинства и от того, как будет развиваться ситуация с распространением COVID-19 в республике в ближайшие несколько дней. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор хабилитат политологии Виктор Жук.
"Избрание президента могут перенести, если вновь будет введено чрезвычайное положение в стране. Если парламент придет к такому решению, сценарий пересмотра даты - вполне реален, хотя я не уверен, что депутаты из правящей коалиции примут такой закон", - сказал собеседник.© Sputnik / Yana Zaharova
По словам эксперта, сейчас многие народные избранники так или иначе заняты в проведении предвыборной кампании кандидатов в президенты, которых они поддерживают, и мало кто из парламентариев задумывается всерьез об эпидемической ситуации и скорости распространения инфекции.
"Если к 1 ноября ситуация с распространением вируса вовсе выйдет из-под контроля, тогда, конечно, следует переносить выборы. При пандемии бывали такие случаи. К примеру, в Польше на три месяца перенесли избрание главы государства из-за вирусной угрозы, в Румынии отложили местные выборы аж на пять месяцев", - уточнил политолог.
Жук уверен: перенос президентских выборов нестрашен, поскольку жизнь и здоровье людей намного дороже, чем электоральная кампания.
Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>