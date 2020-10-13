Токарчук: причины, по которым в Молдове растет число COVID-19, - известны

Специалист в области эпидемиологии назвала несколько факторов, из-за которых в республике началась и развивается вторая волна заражений коронавирусом нового типа.

Утро на Sputnik’e Токарчук: причины, по которым в Молдове растет число COVID-19, - известны

С наступлением прохладного периода года люди начали больше времени проводить в помещениях, а на волну заражений коронавирусом нового типа накладывается фактор распространения сезонных ОРВИ, из-за чего общая эпидемическая картина выглядит еще более острой. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала Алла Токарчук - специалист в области эпидемиологии.

"Коронавирус - очень заразный и быстро передается. В воздухе он выживает по нескольку часов. Его распространение во многом зависит от того, насколько жители Молдовы соблюдают меры карантинной безопасности и носят медицинские защитные маски, обрабатывают руки дезинфицирующими средствами", - сказала собеседница.

Специалист уверена: что неукоснительное соблюдение этих правил поспособствует стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в Молдове и, особенно, в Кишиневе. Однако в обществе есть очень много носителей этого вируса, в их организмах инфекция может существовать бессимптомно, но они - потенциально опасны для других членов социума.

"В течение одной неделе носитель инфекции может передать ее 7-10 людям. В целом, ситуация нарастает, как снежный ком, это - постоянный рост числа заболевших. Развитие ситуации сложно спрогнозировать, поскольку неизвестно реальное число инфицированных", - сказала Токарчук.

Сейчас вряд ли кто-то сможет предугадать, когда спадет вторая волна распространения вируса, это зависит от того, насколько сознательными будут граждан страны в соблюдении карантинных мер, а Минздрав - сможет обеспечить всех пациентов качественными услугами специалистов.

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