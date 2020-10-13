17:40 13 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD16.99
  • RUB0.22
  • RON4.11
  • UAH0.60
Поиск
Алла Токарчук.
© Sputnik / Rodion Proca

Токарчук: причины, по которым в Молдове растет число COVID-19, - известны

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2093)
12110
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201013/32006608/tokarchuk-prichiny-po-kotorym-v-moldove-rastet-chislo-covid-19-izvestny.html

Специалист в области эпидемиологии назвала несколько факторов, из-за которых в республике началась и развивается вторая волна заражений коронавирусом нового типа.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: причины, по которым в Молдове растет число COVID-19, - известны

С наступлением прохладного периода года люди начали больше времени проводить в помещениях, а на волну заражений коронавирусом нового типа накладывается фактор распространения сезонных ОРВИ, из-за чего общая эпидемическая картина выглядит еще более острой. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала Алла Токарчук - специалист в области эпидемиологии.

"Коронавирус - очень заразный и быстро передается. В воздухе он выживает по нескольку часов. Его распространение во многом зависит от того, насколько жители Молдовы соблюдают меры карантинной безопасности и носят медицинские защитные маски, обрабатывают руки дезинфицирующими средствами", - сказала собеседница.

Специалист уверена: что неукоснительное соблюдение этих правил поспособствует стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в Молдове и, особенно, в Кишиневе. Однако в обществе есть очень много носителей этого вируса, в их организмах инфекция может существовать бессимптомно, но они - потенциально опасны для других членов социума.

Смартфон. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Валерий Мельников
Ученые рассказали, сколько времени коронавирус "живет" на смартфонах и деньгах

"В течение одной неделе носитель инфекции может передать ее 7-10 людям. В целом, ситуация нарастает, как снежный ком, это - постоянный рост числа заболевших. Развитие ситуации сложно спрогнозировать, поскольку неизвестно реальное число инфицированных", - сказала Токарчук. 

Сейчас вряд ли кто-то сможет предугадать, когда спадет вторая волна распространения вируса, это зависит от того, насколько сознательными будут граждан страны в соблюдении карантинных мер, а Минздрав - сможет обеспечить всех пациентов качественными услугами специалистов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2093)

По теме

Летальность при коронавирусе: стало известно, когда показатель выше
В Роспотребнадзоре допустили возможность второй волны коронавируса в России
Теги:
причины, заражение, Молдова, коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Красота и мускулы: как прошел чемпионат по бодибилдингу в Казани - фото
Нештатные ситуации и дозаправка в воздухе: экипажи Ту-160 и Ту-95МС провели контрольные полеты.
Видео - Как происходит дозаправка в воздухе стратегических ракетоносцев
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться