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Павел Мидриган
© Sputnik / Mihai Caraus

Эксперт: арестуют ли на самом деле имущество Плахотнюка за рубежом

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Доцент кафедры права Университета Константина Стере, адвокат Павел Мидриган рассказал в эфире Sputnik Молдова о том, как он оценивает шансы на успех молдавского правосудия в случае с беглым олигархом.

Утро на Sputnik’e
Эксперт: арестуют ли на самом деле имущество Плахотнюка за рубежом

Генеральная прокуратура Молдовы сообщила, что имущество бывшего лидера ДПМ, и по совместительству беглого олигарха Владимира Плахотнюка в Румынии, Франции и Швейцарии на общую сумму примерно в 160 миллионов леев будет арестовано. Насколько реалистичны подобные заявления и планы – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил доцент кафедры права Университета Константина Стере, адвокат Павел Мидриган.

"Наш суд дал добро на арест имущества Плахотнюка. Но часть имущества находится за рубежом, поэтому мы должны действовать через определенные каналы", - отметил юрист.

Валентин Крылов
© Sputnik / Mihai Caraus
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Не стоит рассчитывать, что бюджет страны быстро пополнится арестованным имуществом, говорит эксперт.

"С отдельными странами у нас есть соглашение об оказании помощи по уголовным и гражданским делам. Существуют ли они с Францией или некоторыми другими странами – вопрос. И то, что вынес наш суд, это только начало – предстоит долгий путь исполнения. Процедура очень сложная и длительная", - отметил Мидриган.

Еще одна проблема – это двойные стандарты, процветающие в сфере международного права, утверждает юрист.

"Если о чем-то просят американцы – то все швейцарские банки могут открыть. Могут любого арестовать и доставить в багажнике или через незаконные тюрьмы. Если же о подобном попросит Молдова или Новая Гвинея – сложно сказать, чем все закончится", - резюмировал собеседник.

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