Чуря: в Молдове наблюдается кризис унионизма

Политический аналитик рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о состоянии дел в лагере унионистов и шансах их партий.

Утро на Sputnik’e Чуря: в Молдове наблюдается кризис унионизма

Молдавские сторонники присоединения к Румынии переживают сейчас не лучшие, в плане политических надежд, времена – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Корнелиу Чуря.

"Мне кажется сейчас политические унионистские воззрения находятся в кризисе. И несмотря на то, что некоторые опросы демонстрируют рост этих настроений, увеличения числа потенциальных унионистских избирателей мы не наблюдаем. Унионизм, как политическое движение, действительно переживает кризис", - заявил эксперт.

Сторонники "унири" в Молдове растеряны и даже несколько дезориентированы, утверждает политолог.

"Унионистские партии не могут выявить единого лидера, как это было раньше, когда это течение было представлено одной партией и одним лидером – Юрием Рошкой или Михаем Гимпу. У избирателей наступило разочарование", - отметил Чуря.

В последние годы, как отмечает эксперт, сформировался интересный феномен – унионисты не голосуют за откровенно унионистские партии.

"Не доверяя бывшим лидерам, из-за их ошибок и предательств, унионистский электорат полагается на другие течения. Прежде всего - на проевропейские. Унионисты голосуют за проевропейских лидеров, отказывая в доверии унионистским партиям", - резюмировал политолог.

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