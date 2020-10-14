Чуря: в Молдове наблюдается кризис унионизма

Молдавские сторонники присоединения к Румынии переживают сейчас не лучшие, в плане политических надежд, времена – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Корнелиу Чуря.
Сторонники "унири" в Молдове растеряны и даже несколько дезориентированы, утверждает политолог.
"Унионистские партии не могут выявить единого лидера, как это было раньше, когда это течение было представлено одной партией и одним лидером – Юрием Рошкой или Михаем Гимпу. У избирателей наступило разочарование", - отметил Чуря.
В последние годы, как отмечает эксперт, сформировался интересный феномен – унионисты не голосуют за откровенно унионистские партии.
"Не доверяя бывшим лидерам, из-за их ошибок и предательств, унионистский электорат полагается на другие течения. Прежде всего - на проевропейские. Унионисты голосуют за проевропейских лидеров, отказывая в доверии унионистским партиям", - резюмировал политолог.
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