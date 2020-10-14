Лисневский: из-за политических споров в Молдове разрушаются семьи

Политолог Ян Лисневский рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, что раскол порой проходит не только на политических ристалищах, но и в спальнях.

Утро на Sputnik’e Лисневский: из-за политических споров в Молдове разрушаются семьи

Политические споры стали частью жизни наших граждан – причем доходит до того, что из-за разногласий во взглядах в стране распадаются семьи и родственники перестают общаться друг с другом – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Ян Лисневский.

"Ничего странного тут нет – политика всегда конфликтна. Самые большие войны всегда происходили или из-за религиозных разногласий, или из-за политических. И самые большие скандалы. Это два самых главных аспекта", - заявил Лисневский.

Религиозные разногласия разделяют граждан страны намного меньше, чем политические, утверждает эксперт.

"В прошлом году мы проводили опрос и выяснили, что количество конфликтов из-за политики в Молдове превышает количество конфликтов религиозных. С учетом того, что у нас большинство верующих христиан. А вот политически общество разделено уже 30 лет – вначале на румын, русских и украинцев. Потом на левых и правых, а сейчас разделение уже между ПСРМ и правыми партиями", - отметил политолог.

Конфликты и проблемы в семьях из-за политики – это демонстрация того, что мы еще далеки от высокой политической культуры.

"Конфликт остается, у каждого есть свои взгляды. Но демократия как раз и означает уважение позиции другого, возможность высказывать свои взгляды. А политика – это аргументированное убеждение электората. У нас нет высокого уровня политики как таковой. Поэтому политики у нас обращаются только к своему электорату, не имея предложения, которое может заинтересовать оппонентов", - резюмировал собеседник.

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