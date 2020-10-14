Гырбу: налогово-бюджетная политика на 2021 год выглядит странно

Утро на Sputnik’e Гырбу: налогово-бюджетная политика на 2021 год выглядит странно

Опубликованная Минфином для публичных консультаций налогово-бюджетная политика на 2021 год предполагает множество изменений как для граждан, так и для бизнеса. Однако некоторые нововведения вызывают недоумение – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономист Виорел Гырбу.

"Ощущение, что это даже не задача "выкачать" деньги из населения. Они делают то, что проще – например, увеличивают акцизы. К сожалению, это очень грубая и примитивная политика", - заявил эксперт.

По его мнению, самое странное в опубликованном документе – фактическое игнорирование кризиса, вызванного пандемией.

"Похоже на путь меньшего сопротивления. Никто не объясняет почему все запланировано именно так, а не иначе. Нам не показывают общую картину. И по этой политике не заметно, что у нас кризис. Словно бы Министерство финансов закрыло глаза на экономический кризис в стране", - с горечью отметил Гырбу.

Если власти большинства стран оказывают своим гражданам в условиях пандемии финансовую помощь, то Молдова, похоже, собралась идти "своим путем".

"Желание аннулировать возможность использовать личное освобождение супруга или супруги – почему именно сейчас? Когда масса бизнесов закрывается, когда люди сидят дома, когда нет работы – зачем сейчас увеличивать нагрузку? Во всем мире правительства оказывает помощь людям, которые остались сейчас без работы, чтобы они могли хоть что-то покупать и потреблять. А у нас хотят уменьшить потребление. А ведь особенно сложно семьям с детьми", - заключил собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova