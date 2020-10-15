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Юрий Кротенко.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кротенко: Молдову могут ждать испытания пострашнее коронавируса

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201015/32045655/krotenko-moldovu-mozhet-zhdat-ispytanie-strashnee-koronavirusa.html

Период пандемии, через который проходит Молдова наравне с другими государствами мира, не так страшен, поскольку уже есть вакцины от COVID-19, но процессы миграции могут спровоцировать вспышки новых опасных заболеваний, уверен эксперт.

Утро на Sputnik’e
Кротенко: Молдову могут ждать испытания пострашнее коронавируса

Сама пандемия не настолько страшна, для того, чтобы достичь общего иммунитета от коронавируса, Молдове понадобятся десятилетия, но отчаиваться не стоит, поскольку в мире уже есть много образцов вакцин, находящихся на финальном этапе клинических испытаний. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический аналитик, эксперт по туризму Юрий Кротенко. 

"По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире уже есть более 40 образцов вакцин от COVID-19. Работа идет, многое делается. Следует ждать такой же победы над вирусом, как в свое время это было в случае с корью и другими заболеваниями в XX веке", - подчеркнул собеседник.

Эксперт уверен: после того, как человечество одолеет коронавирус, а население планеты начнут массово вакцинировать, расслабляться, в том числе гражданам Молдовы, не стоит, перед обществом нашей республики могут встать новые вызовы. Угрозу могут представлять заболевания, ввозимые в страну трудовыми мигрантами. 

Банкноты номиналом 50 российских рублей и 50 молдавских леев.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В Молдове уже принято решение о том, что в страну можно приглашать для выполнения различного низкооплачиваемого труда мигрантов из других стран, где уровень жизни еще ниже. Это спровоцирует наплыв людей, которые потенциально могут ввезти в страну экзотические виды инфекций, столкнуться с которыми не готово население республики", - уточнил собеседник.

Фактор трудового туризма, особенно в случае с Молдовой, нельзя исключать из потенциально-опасного сектора развития экономики страны, добавил Кротенко.

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Теги:
миграция, угрозы, Молдова, коронавирус


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