Мокану: многие не пойдут на выборы президента, не веря обещаниям кандидатов

Социолог объяснил, какие факторы приводят в республике к недоверию политическим выдвиженцам, и как страх заразиться коронавирусом отталкивает многих о того, чтобы явиться на голосование 1 ноября.

Утро на Sputnik’e Мокану: многие не пойдут на выборы президента, не веря обещаниям кандидатов

Многие граждане Молдовы заявляют о своем желании явиться 1 ноября на выборы главы государства, но не знают всех кандидатов, также есть много неопределившихся, тех, кто не знает за кого отдать свой голос. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил глава Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану, комментируя результаты последнего опроса.

"Люди затруднялись дать нам ответ на вопрос о поименном списке кандидатов на выборах президента Молдовы. Это говорит о том, что многие попросту разочаровались в политическом классе страны, но при этом стремились показать интервьюерам, что разбираются в отечественной политике", - уточнил собеседник.

Именно фактор политического абсентеизма и боязнь заразиться вирусом нового типа приведет к тому, что 1 ноября будет наблюдаться крайне низкая явка граждан к избирательным участкам.

"С одной стороны, люди хотят избрать главу государства, но с другой - граждане отвечают, что полностью разуверились в обещаниях кандидатов. В Молдове нет экономического развития, социальной инфраструктуры. Люди понимают, что без серьезного развития экономики, никто им зарплаты и пенсии не поднимет", - сказал Мокану.

Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй - 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova