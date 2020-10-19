Колацки: объясню причины разногласий между Санду и Нэстасе

Политолог объяснила, почему на выборы президента кандидаты от правоцентристских партий идут разобщенным фронтом, оттягивая друг у друга часть электората.

Утро на Sputnik’e Колацки: объясню причины разногласий между Санду и Нэстасе

На правом политическом фланге сложилась ситуация, при которой каждый голос гражданина страны - на вес золота, причина тому - целый спектр кандидатов, представляющих различные политические партии и движения. Правоцентристкий электорат раздроблен, что дает шансы на значительный успех на выборах действующему главе государства Игорю Додону.

Так, этот сегмент политического поля страны представляет лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду, являющаяся в нем лидером, основным ее контркандидатом "справа" стал глава политформирования "Достоинство и правда" (Platforma DA) Андрей Нэстасе, далее по пятам следуют лидер Партии национального единства (PUN) Октавиан Цыку и глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ.

"У так называемых молдавских правых всегда существуют разногласия. Несмотря на доктрины и идеологии, противоречий у них - гораздо больше, чем у левых. Посмотрим, как будут развиваться отношения между ними дальше", - заявила в интервью студии Sputnik Молдова политолог Анжела Колацки.

Эксперт напомнила: в левоцентристских партиях существует большая дисциплина, поскольку там четко распределены должностные обязанности, выстроена своеобразная вертикаль власти внутри политических формирований. У правых партий - все иначе, они долго ищут компромиссы по основным принимаемым решениям, отсюда - и такая несогласованность действий.

"Дискуссии вокруг ценностных ориентиров - признак правых партий, даже в Молдове. Избиратели в нашей стране еще не подготовлены к такому поведению правых политиков, когда в ходе предвыборной кампании 2016 года Нэстасе поддержал Санду, а в нынешней электоральной гонке - нет", - подчеркнула собеседница.

Колацки уверена: сторонники правоцентристских партий должны более спокойно воспринимать такие противоречия на этом политическом фланге, поскольку даже с учетом неполного соответствия идеологическим доктринам, правые все равно объединены схожими программами действий.

Кампания 2020 - четвертые прямые выборы президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй - 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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