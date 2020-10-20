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Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: Нэстасе намерен пройти во второй тур на выборах президента Молдовы

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (182)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201020/32093588/churya-nestase-pokazyvaet-svoyu-neprimirimost-s-sandu-vot-prichiny.html

Политолог объяснил, почему лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе решил полностью отмежеваться от своей некогда коллеги по правой оппозиции Майи Санду, которая возглавляет партию "Действие и солидарность".

Утро на Sputnik’e
Чуря: Нэстасе намерен пройти во второй тур на выборах президента Молдовы

Исходя из предвыборной ситуации, Андрей Нэстасе пытается наверстать упущенное, его политическая непримиримость ярко демонстрирует - этот кандидат старается по максимуму получить свои электоральные очки 1 ноября. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Он серьезно борется за свои голоса, не обращая внимание на других кандидатов. Таким образом, Нэстасе оставляет за собой шанс в борьбе за вхождение во второй тур вместо Майи Санду. Его можно уважать и ненавидеть, но Нэстасе не согласовывает свои позиции ни с Санду, ни с западными кураторами", - сказал собеседник. 

Бюллетень для голосования на президентских выборах.
© Sputnik / Mihai Caraus
Кто может выдвинуть своих наблюдателей на выборах президента Молдовы
По мнению эксперта, этот кандидат стремится выстроить свою политическую линию, идя строго по ней, что является положительным моментом для всей его партии, которой предстоит выступить и на парламентских выборах - досрочных или очередных. 

"Вне зависимости от того, выйдет ли Нэстасе во второй тур, он идет строго по своей колее", - подытожил аналитик.

Кампания 2020 - четвертые прямые выборы президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй - 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (182)

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Теги:
тактика, выборы, Нэстасе, Санду


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