Чуря: Нэстасе намерен пройти во второй тур на выборах президента Молдовы

Политолог объяснил, почему лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе решил полностью отмежеваться от своей некогда коллеги по правой оппозиции Майи Санду, которая возглавляет партию "Действие и солидарность".

Утро на Sputnik’e Чуря: Нэстасе намерен пройти во второй тур на выборах президента Молдовы

Исходя из предвыборной ситуации, Андрей Нэстасе пытается наверстать упущенное, его политическая непримиримость ярко демонстрирует - этот кандидат старается по максимуму получить свои электоральные очки 1 ноября. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Он серьезно борется за свои голоса, не обращая внимание на других кандидатов. Таким образом, Нэстасе оставляет за собой шанс в борьбе за вхождение во второй тур вместо Майи Санду. Его можно уважать и ненавидеть, но Нэстасе не согласовывает свои позиции ни с Санду, ни с западными кураторами", - сказал собеседник.

По мнению эксперта, этот кандидат стремится выстроить свою политическую линию, идя строго по ней, что является положительным моментом для всей его партии, которой предстоит выступить и на парламентских выборах - досрочных или очередных.

"Вне зависимости от того, выйдет ли Нэстасе во второй тур, он идет строго по своей колее", - подытожил аналитик.

Кампания 2020 - четвертые прямые выборы президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй - 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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