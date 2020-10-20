Чуря: Нэстасе намерен пройти во второй тур на выборах президента Молдовы

Исходя из предвыборной ситуации, Андрей Нэстасе пытается наверстать упущенное, его политическая непримиримость ярко демонстрирует - этот кандидат старается по максимуму получить свои электоральные очки 1 ноября. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.
"Он серьезно борется за свои голоса, не обращая внимание на других кандидатов. Таким образом, Нэстасе оставляет за собой шанс в борьбе за вхождение во второй тур вместо Майи Санду. Его можно уважать и ненавидеть, но Нэстасе не согласовывает свои позиции ни с Санду, ни с западными кураторами", - сказал собеседник.
"Вне зависимости от того, выйдет ли Нэстасе во второй тур, он идет строго по своей колее", - подытожил аналитик.
Кампания 2020 - четвертые прямые выборы президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.
Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй - 15 ноября.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
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