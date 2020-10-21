Гараба: эти деревья могут спасти Кишинев так, чтобы все дышали свободно

Эколог проанализировал, какие деревья наиболее способны очищать загазованный выхлопными газами воздух в столице так, чтобы кислорода хватало всем, а окружающая среда не так страдала от вредных выбросов в атмосферу.

Утро на Sputnik’e Гараба: эти деревья могут спасти Кишинев так, чтобы все дышали свободно

В XXI веке городская среда из-за вредных выбросов сильно деградирует, это касается и Кишинева, спасением станет лишь массовое высаживание деревьев и создание новых лесополос в черте города. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения республики Владимир Гараба.

"В Кишиневе уже около 20 лет не ведется массовых высадок лесов. И в центре города, и в парках из-за старости спиливают многие, почти высохшие деревья. Качество воздуха в городе должно постоянно тревожить специалистов, если мы не можем парки расширять, надо сокращать выбросы в атмосферу", - считает эколог. © Sputnik / Владимир Астапкович Размытые улицы и поваленные деревья - последствия проливных дождей в Кишиневе

По мнению эксперта, спасением станет изменение структуры движения транспорта по главным артериям столицы, расширять дороги. В Кишиневе нельзя допустить роста выбросов вредоносных веществ и выхлопных газов в атмосферу более, чем на пять процентов, уверен собеседник.

"В целом, надо менять саму структуру зеленых насаждений. Главным видом должен стать платан. Эти деревья и красиво смотрятся, и выделяют большое количество кислорода, и живут в течение сотен лет. Платаны у нас давно не сажают. Есть еще проблема - в городе мало цветущих растений, нет питомников, которые бы обеспечивали Кишинев саженцами", - добавил Гараба.

В столице должно быть четкое видение развития зеленых зон и скверов, должен быть составлен подробный план озеленения улиц и секторов города, а с эстетической точки зрения акцент необходимо сделать на культивации орнаментальных растений, резюмировал специалист.

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