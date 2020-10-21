Кантаржи: значительная часть граждан Молдовы считают коронавирус "заговором" или "фейком"

Молдавский социолог озвучил неожиданные результаты опроса об отношении к вирусу нового типа COVID-19 и возможности заразиться им.

Утро на Sputnik’e Кантаржи: значительная часть граждан Молдовы считают коронавирус "фейком"

Основной темой социсследования, проведенного молдавскими специалистами, стало распространение ложных новостей и всякого рода теорий, касающихся возможности инфицирования COVID-19. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал социолог Василий Кантаржи.

"Ситуация в обществе, к сожалению, ухудшается - вырос процент граждан, которые считают, что COVID-19 сознательно распространяют посредством сетей мобильной связи 5G, либо через взятие теста на определение положительного или отрицательного статуса корорнавирусной инфекции у человека", - заявил эксперт.

По утверждению Кантаржи, каждый третий респондент отвечал, что коронавируса не существует, как такового. Более того - 40 процентов опрошенных твердо уверенны, что COVID-19 - не опаснее обычного сезонного гриппа или других ОРВИ. Все эти ответы, по мнению социолога, приводят к выводу, что сотрудникам медицинской системы государства будет сложнее применять профилактические и карантинные меры в обществе, учитывая скептические настроения населения.

"Некоторые называли мифами данные о происхождении и распространении инфекции нового типа. Около 26 процентов опрошенных заявляют, что вирус был специально создан американцами в спецлабораториях, а потом его завезли в Китай. Другие 28 процентов. наоборот, заявили, что вирус был создан китайцами для противодействия США", - заключил специалист.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.

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