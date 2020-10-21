Иванцов: по сути, граждан Молдовы пускают лишь в три страны - и все

Утро на Sputnik’e Иванцов: по сути, граждан Молдовы пускают лишь в три страны - и все

Говорить о том, что в ближайшее время ряд стран откроют свои границы для туристов из Молдовы, - крайне преждевременно, а надеяться на лучшее пока не стоит, поскольку прогнозы - весьма пессимистические, и все из-за того, что Молдова находится в так называемом "красном поясе" среди государств Европы по опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт в области туризма Алексей Иванцов.

"Из-за пандемии в сфере туризма наша страна откатилась на 20-30 лет назад, когда граждане Молдовы могли отдохнуть лишь в Турции, Египте и Болгарии. Уже, казалось, эти времена давно миновали, но ситуация пошла вспять. Эти страны также боятся распространения вируса, но открылись, поскольку живут в значительной степени из-за доходов от туризма", - сказал собеседник.

Иванцов добавил: гораздо больше шансов улететь в экзотическом направлении сейчас у россиян, для них вновь открыты Куба, Черногория, Доминикана. Большие преференции есть для отдыха и путешествий для граждан Украины, где ситуация с распространением COVID-19 ничуть не лучше, чем у нас.

"Молдова не имеет такой возможности, чартерные рейсы в экзотические страны от нас не летают. Нас же фактически никуда не пускают, даже с въездом на территорию Румынии есть сложности", - подытожил эксперт.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Так, 13 октября Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности. "Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "оранжевый код". "Желтого" и "зеленого" кодов нет ни в одном регионе страны.

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