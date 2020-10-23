Лисневский о предвыборных "каруселях", подкупе и фальсификациях

Политолог рассказал о способах, которые нечистые на руку кандидаты и партии применяли в ходе предыдущих предвыборных кампаний и проанализировал, возможны ли такие нарушения 1 ноября, когда народ выйдет, чтобы определиться, кто достоин стать президентом страны.

Утро на Sputnik’e Лисневский: расскажу о предвыборных "каруселях", подкупе и фальсификациях

Технологий по фальсификации выборов в республике есть очень много, а формировались они в ходе предыдущих электоральных туров, коих было немало на протяжении истории независимой Молдовы. Об этом в эфире студии Sputnik рассказал политический аналитик Ян Лисневский.

"Например, используют "карусели", когда в урну для голосования вбрасывается простая бумага, а бюллетени вытаскиваются и в них сознательно ставят штампы за определенного кандидата. Еще одно нарушение - фотографирование бюллетеней с зафиксированным голосом гражданина, за что ему платят. Технологии сейчас позволяют сделать снимок незаметно", - отметил собеседник. © Sputnik / Доминик Бутен ПАСЕ отказалась наблюдать за президентскими выборами в Молдове

В качестве доказательства, Лисневский привел практику прошлых лет, когда на второй день после выборов в социальных сетях появлялись снимки соответствующего характера с голосом, отданным за "нужного" организаторам фальсификаций кандидата. Но эти технологии - малоэффективны, поскольку, по словам эксперта, не дают значительного числа голосов организатору такой противозаконной практики. Более того, избиратель может проголосовать за того или иного кандидата, сделать снимок, а затем испортить бюллетень, что не дает гарантий человеку, попытавшемуся устроить такое электоральное фото-шоу.

"Многие используют массовый вброс бюллетеней, заранее проштампованных за того, за кого нужно было. Но это сложно сделать, учитывая число наблюдателей на участках. Многие политики стараются так или иначе подкупить избирателя в ходе самой предвыборной кампании, используя различные уловки, раздавая продукты и деньги", - добавил собеседник.

Щедрые предвыборные обещания, заявления о том, что в конкретном населенном пункте жизнь станет лучше уже через несколько лет, разговоры об увеличении социальных выплат в сжатые сроки - все эти методы, уверен Лисневский, также направлены на то, чтобы заманить избирателя, заставить его отдать свой голос именно за этого кандидата, даже если они совсем или частично не будут выполнены.

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