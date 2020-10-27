Брутер: молдавский "майдан" - почему о нем так часто говорят

В республике через несколько дней пройдут президентские выборы, однако в обществе все чаще говорят о том, что не без подачи Запада в Кишиневе могут быть устроены массовые протесты. Есть ли такая вероятность - ситуацию проанализировал эксперт.

Утро на Sputnik’e Брутер: молдавский "майдан" - почему о нем так часто говорят

События в Беларуси и Киргизии заранее подталкивают многих в молдавском обществе к мысли о возможности повторения - не без участия Запада - таких же событий и в Кишиневе, учитывая, что об этом еще до выборов открыто говорят правые кандидаты, которые заявили о готовности вывести своих людей на улицы в случае поражения на выборах. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Брутер уверен: сейчас ситуация в парламенте страны такова, когда большинство держится на тоненькой нити. Но прямых оснований для проведения "майдана" правыми политическими силами для ограничения власти победителя на президентских выборах эксперт не усматривает.

"Вполне допускаю, что, если разница между победителем и проигравшим во втором туре будет небольшой, могут пройти акции протеста", - подытожил Брутер.

Кампания 2020 - четвертые прямые выборы президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй - 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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