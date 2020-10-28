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Алла Токарчук.
© Sputnik / Rodion Proca

Токарчук: победят ли в Молдове и мире пандемию коронавируса

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20201028/32169447/tokarchuk-pobedyat-li-v-moldove-i-mire-pandemiyu-koronavirusa.html

Специалист в области эпидемиологии проанализировала приблизительные сроки, когда научному сообществу удастся начать тотальную борьбу с COVID-19, а вакцинация станет повсеместной.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: победят ли в Молдове и мире пандемию коронавируса

В мире и Молдове удастся победить коронавирус нового типа и постепенно искоренить его подобно тому, как наука одолела в свое время эпидемию холеры, кори, черной оспы и другие серьезные инфекционные заболевания. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.

"С чумой боролись порядка 500 лет, пока одолели этот недуг, с холерой - 300 лет, а с коронавирусом мир "воюет" всего 8 месяцев. И прогресс довольно быстрый, позитивный. Даже не имея ни одного показания для лечения COVID-19, есть такая рекомендация у препарата, который был разработан для борьбы с вирусом Эбола - "Ремдесивир", - подчеркнула собеседница.
Ученики у входа в школу, Рим
© AP Photo / Gregorio Borgia
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Она напомнила: на данном этапе в мире есть порядка 300 образцов вакцин, из которых более 10 - на третьем, финальном этапе тестирования. Наука в сжатые сроки совершила прорыв и в выращивании искусственных антител к вирусу нового типа, уже есть свыше ста таких образцов, полученных в лабораторных условиях. 

"Нельзя сказать, что наука не справляется с вызовами, просто ученым надо дать время. Человечество было неготово, вирус - непростой, чтобы лечить людей от него, надо было расшифровать его геном, что тоже заняло значительную часть времени.  Его расшифровывали два месяца", - уточнила Токарчук.

Она призвала граждан страны максимально соблюдать все рекомендованные меры эпидемической безопасности: обрабатывать руки антисептическими средствами, носить защитные маски, стараться избегать мест массового скопления народа. Вирус нового типа - очень коварен, и сложно сказать, какие именно побочные эффекты он вызовет у каждого человека в отдельности.

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Теги:
эпидемия, Молдова, коронавирус


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