Жук: почему война компроматов и секс-скандалы в Молдове уже не работают

В предыдущих предвыборных компаниях жителям республики не раз демонстрировали данные, которые так или иначе могли ударить по электоральным рейтингам некоторых кандидатов, но в нынешней президентской кампании таких сенсаций не наблюдается, политолог объяснил, почему.

Утро на Sputnik’e Жук: почему война компроматов и секс-скандалы в Молдове уже не работают

Молдавский электорат повзрослел, набрался опыта и довольно хладнокровно относится к информации о частной жизни кандидатов в преддверии выборов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор хабилитат политологии Виктор Жук, добавив, что, в отличие от избирательных кампаний прошлых лет, сейчас это поняли и сами политики, которые не хотят лишний раз показаться глупыми перед избирателями.

"Предвыборная борьба - это процесс конкуренции идей о будущем, а не о прошлом, как это происходило годами ранее. С удовольствием отмечу, что сейчас главное в предвыборной кампании - борьба программ кандидатов, идей о развитии страны. И правильно, что на этом этапе на первый план не выносится компромат различного "калибра", - заявил Жук. © Sputnik / Miroslav Rotari За выборами президента Молдовы будут следить более двух тысяч наблюдателей

Собеседник уверен: главное для контркандидатов на предстоящих выборах - не углубляться в уточнение исторических моментов или в споры о геополитических векторах развития страны. Политолог отметил, что граждане страны ждут конкретных предложений по улучшению условий жизни в Молдове. Наступать на эти "грабли" для кандидатов на пост президента, означает возможность недополучить несколько процентов электората в ходе волеизъявления народа 1 ноября.

Кампания 2020 - четвертые прямые выборы президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй - 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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